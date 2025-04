«Un entrenador personal te evita tener errores»

Simona Bila es una reconocida entrenadora personal y asesora nutricional, especializada en fitness y entrenamientos personalizados. Con años de experiencia compitiendo, ha sido campeona de Balears y Sub-Campeona de España en Bikini Fitness.

Ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos, para ello, combina sesiones presenciales en gimnasios y es la creadora de la app SBFitness, una aplicación que permite a usuarios de todo el mundo entrenar con sus métodos, ya sea en el gimnasio o desde casa, siendo una herramienta pensada para que entrenar no sea una tortura, sino algo que encaje con tu vida. Con la app, quiere que cualquier persona tenga acceso a un entrenamiento profesional, ofreciendo rutinas efectivas, seguimiento y motivación 24/7. Su filosofía se basa en resultados duraderos, adaptándose a las necesidades de cada persona, ya sean principiantes o deportistas avanzados. El plan se adapta al cliente. Además, con la llegada del verano, ante el volumen de nuevos clientes que se apuntan al gimnasio, destaca el papel clave de los entrenadores personales para guiar ala gente que quieren prepararse de manera segura y efectiva.

Llega el verano y de repente todo el mundo quiere ponerse en forma. ¿Qué pasa con eso?

–Llega el calor y nos acordamos de que el cuerpo existe. Pero la mayoría no sabe por dónde empezar, se apunta al gimnasio y lo deja antes de que acabe el mes. Ahí es donde entra un entrenador: no para torturarte, ni gritarte para hacer burpees, sino para ayudarte a no perder el tiempo y, sobre todo, no lesionarte. En Mallorca hago sesiones individuales o en pareja, totalmente adaptadas. Trabajo con todo tipo de personas, desde mamás recientes, hasta gente que ha pasado por momentos duros. Lo importante es que cada uno vaya a su ritmo.

¿Vale la pena un entrenador personal o basta con seguir vídeos por Youtube?

–Claro que puedes... pero es como intentar arreglar el coche viendo tutoriales: puede salir bien o muy mal. Un entrenador personal no es solo alguien que te dice qué hacer, sino alguien que te acompaña, te motiva cuando no te apetece mover ni un dedo, y te evita errores que luego se pagan caro (contracturas o lesiones). Además, con un buen plan, los resultados llegan antes y duran más.

¿Qué hace diferente a un entrenador hoy en día, cuando hay mil apps y rutinas por internet?

–Lo personalizado. En internet hay mucha información, pero no toda sirve. Yo adapto los ejercicios a lo que cada cuerpo necesita, al tiempo que tienes, al ánimo con el que vienes. Además, tener a alguien pendiente de ti te da un empujón extra. Y cuando empiezas a verte mejor, sentirte con más energía, dormir mejor o sin dolores de espalda, ya no lo ves como un castigo.

¿Este tipo de servicio está al alcance de todo el mundo?

–Mucha gente se gasta más en vida social, cafés, ropa o cosas que no cambian nada. Un entrenador personal es una inversión en ti, y eso se nota rápido. En unas semanas, no solo te ves mejor, sino que te sientes con más energía, más enfocado y con mejor humor. Y si no puedes hacerlo presencial, mi app SBFitness es una opción súper accesible, económica, práctica y totalmente personalizada.

¿Qué tipo de entrenos ofrece. Es necesario ir a un gimnasio o tener mil cosas en casa?

–Nada de eso. En mis entrenos (presenciales o por app), adapto todo según tus ganas, tu tiempo y lo que tengas a mano. ¿Solo tienes una silla y una botella de agua? Perfecto. ¿Te gusta ir al gym pero no sabes qué hacer? También. La idea es que entrenar sea fácil de integrar en tu vida, no que sea una cruz. En la app, incluso tengo rutinas para espacios pequeños, ideales para gente que entrena entre muebles o con el gato mirándote raro.

¿Cómo se complementas los entrenos presenciales con la app?

–La app es como tenerme en el bolsillo. Si un día no puedes venir, puedes seguir tu rutina desde casa o donde estés. Tiene entrenos guiados por mí, seguimiento de tu progreso y un montón de recursos para que no pierdas el ritmo.

Para muchos de mis clientes, es un plus: entrenan conmigo cuando pueden y el resto del tiempo siguen por su cuenta.

¿Incluye ayuda con la comida?

–Sí, y es clave! Entrenar es solo la mitad del trabajo. En la app puedes tener acceso a planes de comida adaptados a tus gustos, objetivos y estilo de vida. Nada de dietas raras o pasar hambre.

¿Qué consejo le dirías a alguien que no está convencido de empezar?

–Que empiece poco a poco, sin presión. No hace falta entrenar todos los días ni volverse fitness de la noche a la mañana. Con constancia (aunque sea dos días por semana), los resultados llegan. Y, sobre todo, que no se castigue si no le encanta entrenar. A muchos nos costó empezar, pero una vez que ves lo bien que te sienta, engancha.