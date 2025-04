El fotógrafo que sigue haciendo fotos con cámara analógica

Hugo Mercury (@themercurygallery.com) es francés. Estudió fotografía en su país, entre los 16 y los 20 años, «convirtiéndome en fotógrafo, lo cual me ha permitido pasar los últimos años viajando por el mundo haciendo fotografías».



Vivió en Mallorca

Nos cuenta Hugo que en los seis últimos años estuvo viviendo y trabajando en Mallorca -durante su estancia en Palma, vivió en Foners-, «un tiempo en que pude desarrollar varios proyectos artísticos. Así, en 2022, presenté una exposición de fotografías en blanco y negro sobre Nueva York y, desde entonces, he expuesto en diferentes galerías conocidas de la isla, también colaboré con showrooms de diseño y participé en eventos culturales. Y es que Mallorca ha sido, y es para mí, un lugar de inspiración increíble, tanto por su luz como por la energía de la Isla».

Hugo está pasando 24 horas en la Isla. Es una visita relámpago, de trabajo, entrevistándose con un cliente y para firmar las fotos de su próxima exposición en Londres. «Lamentándolo mucho, no me he podido quedar más tiempo, ya que al día siguiente debía de estar en Barcelona por otro asunto relacionado con una nueva colaboración artística».

Una cámara irrompible

Por lo que nos contó, su estilo y forma de trabajar está centrado en la fotografía analógica, «que llevo a cabo a través de cámaras muy antiguas, de los años 60 del siglo pasado, con un enfoque documental y artístico. Con una de ellas, estoy finalizando mi serie BW Type +, a la que denomino así: BW, porque los trabajos están hechos exclusivamente en blanco y negro, y Type +, por los carretes que utilizo, Ilford FP4+ o HP5. Durante más de 11 años -prosigue-, he viajado por diferentes países con la misma cámara, una Voigtländer Vito CL, que nunca he reparado, buscando capturar lo esencial de las personas y de los lugares que encuentro a mi paso y que me llaman la atención. Cada fotografía se convierte en una colaboración de plena confianza entre la cámara, el momento y yo. Ahora mismo estoy entre España y Nueva York, desarrollando una nueva etapa de mi carrera, con el fin de tener una clientela más receptiva al Arte, pero sigo muy conectado a la isla, por lo que no descarto volver pronto con nuevos proyectos».

Nueva York es el lugar

El hecho de haber dejado Palma ha sido para enfrentarse a algo más grande. «Porque mi mayor deseo es poder vivir plenamente de mi pasión. Para lograrlo, necesito acercarme a un público más amplio y receptivo; a un mercado donde mi trabajo pueda resonar verdaderamente a otro nivel. Nueva York, con su energía, su diversidad y su amor por el arte, es el lugar que ahora me llama, el lugar desde donde quiero dar este salto».

Pues mucha suerte y mucho éxito. Esperamos verte pronto de nuevo por aquí, aunque solo sea de visita.

Una interesante exposición y un ‘Big’ cumpleaños

Pasado mañana, sábado, 26 de los corrientes, a las 18 horas, en Ses Cases des Mestres, de Santa Maria del Camí (carrer Jaume I, 16), se inaugurará una exposición colectiva en homenaje a Tamara Lempicka, con obras de Jennifer de la Cruz, Ana Berenguer, Llucía Colom, Joana Bruno, María Pérez, Mar Canals y Sol Cuevas, alumnas de la Escola d’Art Sandra de Jaume. La noticia nos la da Sandra, quien nos adelante que en el transcurso del acto pintará en directo un cuadro. El acto cuenta con el apoyo del Ajuntament de Santa Maria del Camí y de Ben Amics, Associació LGTBI Illes Balears.

Tamara Lempicka empoderó a la mujer a través de sus cuadros.

En cuanto a Tamara Lempicka (1898-1980), fue una destacada pintora polaca, cuyas obras son reconocidas por el enfoque moderno y sofisticado que dio a la figura femenina, a la que empoderó, puesto que a diferencia de las imágenes de mujeres de su época, las que ella plasma en sus lienzos son sensuales, modernas e independientes, lo cual rompía con los esquemas de entonces. Ni que decir tiene que en sus obras se reflejó su manera de ser y pensar, y se vio influenciada por su vida personal, abiertamente liberal y transgresora, lo cual, como no podía ser de otro modo, hizo que la feminidad estuviera siempre presente en ellas.

Manu cumple años

Manu Blanco, la voz de Radio Murta, celebró su cumpleaños, y como todo lo que hace, lo hizo a lo grande, a lo big, reuniendo a amigos y a conocidos DJ, entre otros, Paco Pil, el valenciano Chimo Bayo, el catalán Raúl Orellana, y el alemán DJ Quicksilver.

Uno de los invitados al ‘Big’, Paco Pil Dj entre Manu y la bella Carluzky.

En el Big, que se celebró en Amok, no paró la música en toda la velada. Y como no podía ser de otro modo, Manu, junto con la bella Carluzky, con la que forma el dúo Tanga Team, deleitaron al público con su éxito El ritmo de la noche. Pues que ese ritmo no baje.