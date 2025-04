La Fira del Llonguet tendrá muchas más food truck que panaderías

"Todo empezó como un reto por parte de un grupo de amigos pero también como un sueño. Este proyecto tenia la intención de rendir un homenaje a un siímbolo de Palma como es nuestro llonguet. Queríamos ponerlo en valor, promocionarlo y fomentar su consumo a la vez que dar visibilidad al pequeño comercio, especialmente a los ‘forns’". Así describió, Pedro Medina, presidente de la Associació de Veïns de Es Pil·larí el espíritu de la novena edición de la Fira del Llonguet que se celebrará en esta barriada de Palma el próximo domingo 27 de abril entre las 10:00 y las 18 horas.

Apesar de este ambición inicial, desde la séptima edición Medina afirmó en la rueda de prensa de presentación del evento que «hay más food trucks que panaderías tradicionales. No encontrábamos hornos que pudieran venir. Desgraciadamente nos han dado la espalda. Decidimos dar entrada a las food trucks con la condición de que no pueden vender nada más que no sean llonguets, con el relleno que ellos quieran, eso sí»

Medina añadió que «los primeros años llegamos a tener hasta quince pero no tienen tiempo, no tienen personal, no pueden… Lo hicimos con mucha ilusión y al principio sí que nos apoyaban pero poco a poco fue bajando. Ha habido ediciones en las que el día antes se han desapuntado dos y nos han hecho un traje».

Medina explicó que este normalmente e la Fira del Llonguet se baraja un consumo que oscila entre los 12.000 y 15.000 panecillos por edición y que este año participarán establecimientos como Ca’n Rafel y Ca’n Biel, las dos panaderías de Es Pil·larí, así como La Vida Dolça, El Forn Fondo, los dos bares de la barriada y los demás son food trucks.

Por su parte, Llorenç Bauzá, concejal de Mercats del Ajuntament de Palma recordó que «recientemente la junta de gobierno declaró la Fira ha sido declarada de Interés Municipal. Un evento destinado a la promoción de un elemento tradicional y popular que potencia la gastronomía mallorquina» y valoró que «la cita ha adquirido merecidamente con el tiempo el título de Fira tradicional acogiendo numeroso público que aumenta añoi a añ.

Rafel Vaquer, diseñador de Gestión 8, volvió a presentar a Tià Llonguet una mascota que encarna un panecillo con cara y ojos que servirá como galardón en la categoría de oro, plata y bronce para el Concurso del Mejor Llonguet de la Fira donde un jurado formado por Miquel Calent, Maria Pons, Miquel Pons, Miquel Serra, Lluís Brunet y el citado Rafel Vaquer.

Entre las actividades complementarias que se llevarán a cabo se podrán encontrar un ‘showcooking’ a cargo de los chefs d’ ASCAIB Miquel Serra, Irene Martínez y Marta Rosselló, un pasacalles a cargo del Circ Strómboli, una xaranga con Los Estupendos Burruños y, para terminar un tardeo cortesía del DJ Santi Vega.