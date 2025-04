Yolanda Díaz justifica la ausencia de Sánchez del funeral del Papa: «Va el Jefe del Estado»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha justificado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del funeral del papa Francisco que se celebra en Roma el próximo sábado, 26 de abril. «Es el jefe del Estado el que acude, en este caso, acompañado de una parte del Gobierno, igual que hacemos en muchos viajes institucionales», ha explicado Díaz en una entrevista en TVE recogida por Europa Press en la que puso como ejemplo su reciente viaje a Uruguay. «Yo acabo de estar en la delegación de la toma de posesión en Uruguay, acompañando al rey de España, iba en calidad de jefe del Estado, e íbamos el ministro de Exteriores y yo misma, esto es lo normal y en este caso se procederá de idéntica manera», ha argumentado la vicepresidenta.

La Ministra de Trabajo ha recordado su última visita al Vaticano y, aunque no ha desvelado su conversación con el Pontífice ha reconocido que Francisco era «un referente, también intelectual». «He de decir que es una de las personas que más me ha acompañado y más me ha ayudado en la toma de decisiones y en momentos también que son difíciles en la vida política».

Ha aludido concretamente a algunas de las manifestaciones más conocidas del Pontífice como las realizadas ante la tragedia migratoria en Lampedusa. «Es el Papa que alzó la voz contra lo que estaba pasando, el genocidio en Palestina y todas las guerras, él seguía lo que yo hacía con mucho interés y yo seguía lo que él hacia y me ha dado muchas veces apoyo y fuerza».

Díaz ha lamentado que Francisco no pudiese llevar a cabo su visita «a la isla del Hierro», pero ha destacado la importancia de «quedarse con que era un referente en derechos humanos, el embajador del trabajo decente en el mundo, sin lugar a dudas». Respecto al futuro de la Iglesia tras la muerte del Pontífice, ha expresado su deseo de que «el camino que ha abierto el Papa Francisco continúe». «Vamos a ver la decisión que se toma, pero el camino que me gustaría es el del compromiso con una Iglesia misionera, que sale de los palacios, que le habla a la gente que lo necesita», ha concluido Díaz.