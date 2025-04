El actor Ricardo Darín ha lamentado la reciente muerte del papa Francisco, que falleció este lunes 21 de abril a los 88 años, y ha afirmado que el legado de Jorge Bergoglio al frente del Vaticano va a "dejar huella" ensalzando que durante su papado "abrió muchas puertas y ventanas y ahora hay que ver si los que llegan no las cierran". "Lamento su fallecimiento como lamento el fallecimiento de todas las personas", afirma el actor argentino en una entrevista concedida a Europa Press durante su paso por Madrid para promocionar el estreno de 'El eternauta', la serie de Netlix basada en la legendaria novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld que llega el próximo 30 de abril a la plataforma. Y aunque Darín reconoce que hasta ahora no se había "interesado" mucho por la labor de Francisco, el protagonista de 'El secreto de sus ojos', 'Nueve reinas' o 'Argentina, 1985' afirma que la muerte de sumo pontífice y especialmente "la reacción de sus detractores" ante su desaparición le invitan a reflexionar y profundizar "sobre lo que fue su paso por la cúpula de la Iglesia católica". "Ahora, viendo la reacción de sus detractores, y que muy probablemente a partir de su desaparición vuelva la línea más conservadora a la cúpula eclesiástica, me doy cuenta de que realmente su paso por el papado va a dejar una huella, porque abrió muchas puertas y muchas ventanas y hay que ver si ahora los que vienen las cierran o profundizan en ellas. Así que lo lamento muchísimo", concluye el actor.