El rock mallorquín tiene futuro

El reinado de géneros de música urbana como el trap o el reggeton entre los jóvenes de hoy hace que la creación de una banda de rock compuesta por cinco veinteañeros (o pre-veinteañeros) casi sea una noticia. Esta es la historia de Conjunt Buit, un grupo compuesto por estudiantes de Matemáticas y Telemática de la UIB que nació del amor por la música y los géneros compartidos y complementarios. Con la voz de Jordi Prats, Pablo Moyá y Javi Navarro a las guitarras, Pau Muñoz al bajo y Joan Barceló a la batería la banda acaba de hecharse a la carretera.

«Todo empezó el primer año de carrera cuando entre los compañeros de matemáticas a los que nos gustaba la música nos juntábamos para tocar. Quedamos en mi casa y fue muy guai. Yo hago el doble grado de Matemáticas y Telemática y en Telemática estaba Javi, sabía que tocaba la guitarra y entró», recuerda Pau y añade que «todos tenemos influencias comunes pero cada uno aporta su detalle: a Pablo le gusta muchísimo el funk y disco de los 70, Jordi el cantante es más orquestal y a mi me gusta el jazz. Eso la hace tan bonita y tan llena».

Con un repertorio de clásicos como Let’s me entertain you de Queen o Never gonna give you up de Rick Astley, el grupo de momento ha actuado en fiestas de cumpleaños, una boda de oro o una fiesta en la UIB y aunque alguno de ellos se pone «con muchos nervios» en el escenario, la ilusión no se la quita nadie.

Son otros tiempos para la lírica y casi desde que empezó el nuevo siglo el género hecha de menos gigantes como The Doors o Guns 'n Roses que lo sustenten ya que según reconocen «ahora es más difícil llegar a la gente joven. Los cumpleaños y las bodas de oro nos llama gente más adulta pero eso para nosotros no e sun problema. La música rock es la que perdura, la que traspasa generaciones. Es la que anima las verbenas. No sé si harían lo mismo con un cantante diciendo cosas con un modulador (autotune).

Futuro

La ambición de la banda no pasa ni por el éxito comercial ni los likes en redes sino en disfrutar y como ellos mismos dicen «experimentar y crear calidad». Este viernes Conjunt Buit ofrecerá un concierto en el Club Sans de Palma.