Cristina Ladaria va muy ilusionada al campeonato de España de Apnea Indoor

Cristina Ladaria es policía local de Palma. Al margen, es una gran deportista en la modalidad de buceo y apnea, y si nos apuran, modelo en las profundidades del mar. Es, además, alta -1,84 metros- y buena gente.

Si la traemos hoy a esta ventana es porque, recientemente, se ha proclamado campeona de Balears de Apnea Indoor, modalidad DYN-BF, y tercera en modalidad DNF, lo cual le permitirá participar en los campeonatos de España, en ambas modalidades, además de en STA. Naturalmente, antes de seguir, le pedimos a Cristina que nos aclare, sobre todo para los legos en la materia, qué significado tienen las letras de cada una de las modalidades, cosa que hace con gusto.

Apnea Indoor, modalidad DYN-BF, consiste en que tras dos minutos de relajación, a base de una respiración muy controlada, también de relajación, realizar una última inspiración e iniciar el ejercicio en la piscina de 25, o de 50 metros, con aletas largas en los pies, sumergidos totalmente y nadando el máximo de metros de distancia que se pueda resistir. Ella hizo 116 metros, lo que le valió el título de Balears. Apnea Indoor, modalidad DNF, es hacer lo mismo que en la anterior, pero sin aletas. Ella resistió 87 metros.

Y en cuanto a la modalidad STA, en la que también participará en los campeonatos de España, consiste en, tras dos minutos de respiración controlada de relajación en el borde de la piscina, realizar una última inspiración y tratar de permanecer con las vías respiratorias sumergidas en el agua el máximo tiempo que se pueda, naturalmente, sin respirar. En esta modalidad no hay desplazamiento, sino, simplemente, sumergir las vías respiratorias, dejar que el cuerpo flote relajadamente y aguantar lo que se pueda. Ella aguanta 5 minutos.

Cristina en una prueba de apnea indor, modalidad DYN-BF, para la que utiliza aletas largas que le ayudan a nadar, sumergida, cuantos más metros, mejor.

También existe la modalidad en piscina con mono aleta, y luego, a todo cuanto hemos comentado, se puede trasladar a las modalidades de profundidad en el mar, donde el gran reto es bajar a la mayor profundidad posible con una última respiración, controlar la presión del agua y realizar unas buenas compensaciones para no lesionarse los oídos. «Hoy en día -asegura-, el deporte de la apnea, ya sea en piscina, ya sea en el mar, es un deporte seguro, controlado y regulado. Y siempre se debe practicar como mínimo con un compañero, o compañera, que le hará la seguridad 1-1, que quiere decir que mientras uno hace el ejercicio, el otro se asegura de que todo se desarrolle bien. Después cambian los roles».

Modelo en el fondo del mar

Ella disputa estos campeonatos por estar federada con FBDAS, o Federación Balear de Actividades Subacuáticas, además de ser socia del Club Apnea Mallorca, del cual, además, es la secretaria -@clubapneamallorca-, que entrena en la piscina de Son Caliu, de Calvià. Y en cuanto al material que usa, tanto para entrenamiento como para competir, sea en piscina o en el mar, o para hacer inmersiones en buceo con botellas, es de @cressi.es, gran profesional de material de estas modalidades deportivas desde los niveles más principiantes a los más avanzados y profesionales. «Es un material deportivo específico y protector -asegura Cristina-, garante de la comodidad y la seguridad. El equipo básico para practicar apnea deportiva sería traje de neopreno de apnea, aletas largas y/o mono aleta, gorro, gafas, o máscara de apnea (careta), pinza para la nariz, gorro natación y lastre, que son piezas de plomo que se colocan en la cintura, y/o en el cuello, con el fin de compensar la flotabilidad del traje y de los pulmones llenos».

Al margen de los campeonatos de España, que se celebran en Vitoria desde el 25 al día 27 de abril, Cristina, desde el año pasado es Instructora de apnea, y actualmente está haciendo el curso de Juez de apnea, del que solo le falta realizar la parte práctica, que hará una vez que hayan finalizado el citado campeonato de España Apnea Indoor.

Por lo demás, nos invita a que entremos en sus redes sociales, @cristinaladaria, para que conozcamos su otra actividad: submarinismo, y dentro de esta, sus condiciones para posar en los fondos marinos, ya sea sola, con peces, tortugas… Incluso con un ramo de novia, cual novia feliz. Como podréis apreciar, se trata de fotos espectaculares, en las que tiene mucho que ver el fotógrafo, Tony Juan, @tonyjuan_dive, que además es su pareja, con el que comparte su vida. Y aparte de que también compite, como ella, participa en campeonatos de fotografía submarina, y es, como pocos, conocedor de los fondos marinos, y a la vez gran defensor de su fauna y flora.

Superar la adversidad

Por último, algunos se preguntarán ¿cómo una policía local de Palma puede llegar a participar en este tipo de campeonatos de resistencia debajo del agua, sea quieta, o nadando, con y sin aletas, y cuando termina, disfrutar de las vacaciones buceando con su chico en aguas de las Maldivas, entre tiburones y corales? Pues eso es posible tras haber sufrido a los 19 años, siendo jugadora de voleibol, una lesión en la rodilla izquierda por la que le practicaron cuatro cirugías a lo largo de los años. «Actualmente, tras más de 15 años patrullando las calles de Palma de manera muy activa en diferentes unidades, esta lesión degenerativa no me permite participar en deportes en los que tenga que correr, saltar… O en deportes de defensa personal, lo cual me obligó a buscar actividades deportivas que no fueran lesivas, ni de impacto, encontrándolas en el agua, sea de una piscina, sea del mar, a través de la apnea y el buceo».

Y es que ante una adversidad, -piensa en voz alta-, sino quieres echarlo, prácticamente todo, a perder, tienes que levantarte y, si es preciso, comenzar de nuevo. De lo contrario estás perdido. «Por eso, tras superar los miedos, abrí mi mente a nuevas posibilidades... Por eso tuve que vencer eso miedos y abrir mi mente a nuevas posibilidades que me permitieron desarrollarme de una manera plena. Y es que solo así puedes aspirar a ser feliz».

A Cristina le deseamos mucha suerte en Vitoria. Aunque ya por el hecho de participar significa haber dado un paso importante, y si los títulos no llegan hoy, ya llegarán.