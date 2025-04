Mallorquines que vivieron en Roma la muerte del Papa: «Había mucha tensión por entrar en El Vaticano»

Isa y Jaime nunca olvidarán el domingo 21 de abril, ya que estaban en Roma cuando se produjo un acontemiento que quedará en un lugar destacado de los libros de historia: la muerte del papa Francisco. Además, coincidió con el día que tenían previsto ir a visitar El Vaticano. Sin embargo, al llegar comprobaron que «había mucha tensión por entrar en El Vaticano» por lo que decidieron no entrar.

«Más que pena por el fallecimiento del Papa, nosotros percibimos mucha tensión, la gente se empujaba por entrar. Por eso, decidimos aplazar la visita», explica. No obstante, decidieron pasear por la plaza de San Pedro y pudieron comprobar que «había mucha seguridad, bastante más de la habitual que ya es elevada». Isa y Jaime han vivido en la capital italiana, por lo que la conocen bien.

Isa decidió compartir con sus seguidores de Instagram lo que estaba viviendo en Roma y aprovechó para lanzar la idea de que sería positivo que hubiese una mujer Papa. «Creo que es alguien que mucha gente piensa, pero que no todo el mundo se atreve a expresar», comenta este mallorquina, que vive en Llucmajor.

No obstante, lamenta que «me están avasallando, con mensajes tanto a favor como en contra. Hay muchos haters, pero me dan igual, yo soy libre de expresar mis opiniones». Lamentablemente, Isa está recibiendo todo tipo de insultos, por el mero hecho de haber realizado un comentario en la citada red social, en la que tiene numerosos seguidores.

¿Cómo conocieron la noticia?

Respecto a cómo conocieron la noticia, ha explicado que se la dieron desde Mallorca. «Estábamos en el hotel desayunando y nadie sabía nada. Entonces nos escribieron desde la Isla y nos dieron la noticia: ha muerto el Papa. Empezamos a preguntar y nadie sabía nada», expresa. Sin embargo, poco después el día dio un giro radical, ya que el fallecimiento de Santo Padre se convirtió en la gran noticia del día.