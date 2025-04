Berta Meneses: «Estar en silencio es el don más verdadero que tiene el ser humano»

Berta Meneses es monja filipense, química y maestra zen desde el año 1998. El viernes 25 de abril dirigirá una conferencia y coloquio en el centro de espiritualidad Espai Buit titulado Gracia y perdón, donde explicará este primer concepto, además de llevar a cabo una pequeña meditación para «potenciar importancia del cuerpo, la respiración y la atención de alta calidad». En esta entrevista ahonda en la importancia de la gracia y la desaceleración de la frenética vida moderna.

Todos sabemos qué es el perdón pero menos podríamos definir qué es la gracia. ¿Cómo la definiría?

—El término es de origen latino y significa ‘don’, ‘beneficio’, ‘benevolencia’. Es decir, algo que no merecemos y recibimos de manera totalmente gratuita. Es complicado pensar en la época de la modernidad que existe un don gratuito. La falta de espiritualidad y la mentalidad excesivamente materialista hacen pensar, como decía el filósofo Charles Taylor, en el eclipse de la gracia y es que parece mentira que pensemos que lo único que nos hace estar vivos sea la materia, lo tangible. Pero solo por haber nacido hemos sido dotados con la facultad de la gracia que nos habita más allá de nuestra debilidad.

En un mundo tan hiperactivo y vertiginoso conceptos como el silencio o la contemplación pueden llegar a parecer duros e incluso desagradables.

—Sí. Eso sucede porque en realidad no paramos. La sociedad nos reclama y distrae continuamente, además recibimos miles de imputs al día que nos sacan de nosotros. Hay que hacer un acto de fe si queremos parar, ver y actuar correctamente. Ese stop es a todos los niveles: silencio del cuerpo, de la mente, y de las emociones. Si no aprendemos a parar nunca tocaremos nuestra verdadera sabiduría. Allí es donde se manifiesta la gracia.

¿Algún consejo para conseguir esta desaceleración?

—(Ríe) Reservar en el horario, aunque no creas del todo en ello, diez minutos para estar en silencio. Antes de desayunar, ducharse o ir al trabajo. Igual que cada día hacemos estas cosas, la idea es añadir el silencio a tu rutina y respirar conscientemente. Lo importante es guardar un espacio para estar en silencio con uno mismo. Al principio los pensamientos nos aturdirán pero con el tiempo callarán y podremos mirar en el fondo de uno. Allí es donde realmente somos creativos y felices.

Disculpe la pregunta, ¿Qué edad tiene usted?

—Setenta y nueve.

¿Qué balance hace de cómo ha evolucionado el mundo desde que nació?

—No parece que haya vivido casi 80 años. Es como si hubiera vivido doce siglos en uno. Todo ha cambiado a una velocidad tremenda. Campos como Medicina, el tecnológico y el conocimiento del cuerpo. Cuando tu abuelo o tatarabuelo se sentaban en silencio a contemplar el paisaje liberaban una cantidad de neuronas increíble. ¿Por qué se da tanta ansiedad en este momento? Hay muchos problemas con el suicidio y en gente muy joven. Hay un sentido en la vida que hay que descubrir.

¿Cómo ve el futuro?

—Depende de la conciencia. De como va a desarrollarse la conciencia del ser humano y qué vamos a sufrir si seguimos así. No puede haber tanta distancia entre los que tienen y los que no, pero cada vez hay más. La tierra está que gime. Sabemos que los recursos naturales tienen límite. Debemos hacer todo lo posible para que sea sostenible para las siguientes generaciones. Si no, estamos haciendo el tonto.