Torre d’en Pau, un espacio natural muy desaprovechado

Posiblemente, Torre d’en Pau, sea el espacio público más desaprovechado de Mallorca… Y puede que de Balears. Perteneció al Ejército, que lo utilizó como destacamento de costa y polvorín hasta hará unos 25 años, en que lo cedió al Ajuntament de Palma, y al que el por entonces president Matas quiso convertir, o se dijo que lo quiso convertir, en Centro de Interpretación de Cabrera. Este proyecto al final no progresó, quedándose en espacio precioso, amplio, con espectaculares vistas al mar y con muchas posibilidades de hacer cosas en él, pero que al final se ha quedado en, prácticamente, nada para lo que pudo haber sido... O que puede ser a nada que Cort vea las posibilidades que tiene para convertirse en uno de los mejores parques del archipiélago.

Sin apenas actividad

Y de eso nos dimos cuenta hace unos días, cuando invitados por Juana Ruiz, presidenta de la AAVV Ses Cases Noves, Dolores Saavedra y Loli Rodríguez, secretaria y directiva de la misma, visitamos el lugar, donde nos encontramos con Jero Mayans, concejal de Vox, invitada también para que viera lo desaprovechado que está el lugar por parte del Ajuntament. Estaba también Encarna Reus, presidenta de la Cofradía del Coll d’en Rabassa y Jessica Alorda, presidenta del Vía Crucis, que cada Viernes Santo se celebra en dicho espacio. Y nos dimos cuenta viendo como está el lugar, y lo mucho que podría dar de sí. Y no solo lo vimos, sino que también, algunas de las personas que se habían tomado un descanso a la sombra de los árboles que hay en la zona de lo que fueron pista de tenis y pista de baloncesto y futbito, nos lo comentaron. Y es que, según nos fue diciendo la presidenta de Ses Cases Noves, «aquí –refiriéndose al complejo en general–, durante años, junto a las pistas deportivas de fútbol, tenis y baloncesto, había unos espacios, ahora cerrados, en los que ensayaban grupos musicales y la banda del Coll, mientras que las pistas deportivas funcionaban plenamente, a diario. Se celebraban también actividades del Club Jove, dirigido por el padre Eugenio, y también se hacía el Vía Crucis. Y el bar, junto a la entrada, estaba abierto, lo cual agradecía la gente que venía a pasar unas horas. También había baños que estaban abiertos, se podían visitar los túneles subterráneos, y se podían hacer fiestas. Ahora, todo eso está cerrado. El año pasado, unos trataron de hacer una fiesta, pidieron permiso a Cort, pero se lo denegaron ya que la policía dijo que no había puerta de emergencia, por lo cual no podía entrar una ambulancia en el caso de que hubiera un accidente… Pero resulta que sí, que la hay, pasa que está cerrada a cal y canto. Sin embargo, vemos que entra y sale el coche de parques y jardines sin ningún problema».

La concejal Jero Mayans, junto a presidenta, secretaria y directiva de la AAVV Ses Cases Noves, presidenta de la Cofradía del Coll y presidenta del Vía Crucis.

A lo largo de nuestro recorrido, observamos que en el lugar hay muchos gatos, que algunas plantas están cercadas, mientras que otras están siendo regadas, que hay un parque infantil y que cerca de él se alinean unas sofisticadas lámparas.

Beneficiaría a todos

«Lo de que haya tantos gatos –nos dice Jero Mayans, que conoce el lugar por haber estado antes en él–, es debido a que distintos lugares de Torre d’en Pau han sido habilitados como refugio para ellos viniendo gente a cuidarlos. Lo de las plantas es porque aquí se están conservando, y cuidando, una serie de plantas autóctonas. Y en cuanto al parque infantil, que es utilizado por las tardes, habría que cuidarlo un poco más, sobre todo la arena, a la que habría que cubrir con un suelo de caucho, ya que en ella suelen defecar los gatos y algún que otro perros. Y las luces que hay en el suelo… Pues los vecinos se quejan porque mucho diseño, pero que apenas iluminan. Y otra cosa: en todo el recinto no hay ni una sola pequeña fuente».

El espacio del antiguo bar.

De regreso al punto de partida, Jero Mayans comenta que va a preguntar en el Ajuntament qué pasa con ese proyecto para hacer un estudio durante el año 2025 del uso de las instalaciones de Torre d’en Pau, al que han destinado 10.000 euros. Porque estamos en puertas de mayo y no tenemos noticias de este asunto».

Por último, retoma la palabra la presidenta de la AAVV Ses Cases Noves, insistiendo que es importante, no solo para el Coll, sino para Mallorca, que este espacio recupere la actividad, para lo cual hay que abrir el bar, que las pistas polideportivas vuelvan a funcionar y, además de poner fuentes para beber, hay que construir en el recinto, pues espacio hay más que sobrado, un Casal de barri, y dar una utilidad a los túneles, ahora cerrados… Porque por otra parte, tampoco entendemos que Cort compre Son Quint para convertirlo en un espacio que disfrute la ciudadanía, y en cambio desaproveche Torre d’en Pau». Y ya, puestos a pensar... Pues igual un día nos encontramos con que parte de él ha sido okupado... Que esa sería otra historia.