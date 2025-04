División de opiniones entre expertos sobre quién debe ser el sucesor de Francisco

Expertos consultados por Europa Press tienen opiniones encontradas sobre cómo debería ser el sucesor de Francisco y cuáles deberían ser sus prioridades. Mientras unos abogan por que asegure la «unidad», otros inciden en que la Iglesia tiene «acentos», pero que todos trabajan por el bien común. Si bien unos recalcan que el papado «no puede ser ejercido de manera tan solitaria» como lo ha hecho Bergoglio, otros opinan que la Iglesia continuará la manera tan «vital» y la «cercanía a los más necesitados» de Francisco.

Así, el exdirector del diario oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, autor de 'El último Papa' (Ediciones Deusto), ha señalado que el sucesor de Francisco tendrá que sanar la «polarización» y la «división» en la Iglesia; «asegurar la unidad» y «reformar la manera de ejercer el primado papal» pues, a su juicio, «no puede ser ejercido de manera tan solitaria» como lo ha hecho Bergoglio. «Francisco, que desconfía mucho del entorno romano, sea jesuítico, sea curial, pretende, ha pretendido hacer todo en solitario y en solitario se puede llegar a mucho pero no a todo y repito, es una manera de ejercer el poder absoluta que no tiene precedentes», explica.

Por ello, cree que el siguiente Papa tendrá que «redescubrir la colegialidad», el «principio colegial que recomendaba el Concilio Vaticano II, que se ha olvidado un poco a pesar de toda la sinodalidad» que, a su parecer, «no está llevando a nada». Asimismo, considera que deberá «devolver confianza a sus colaboradores, a la diplomacia de la Santa Sede» y «tratar de ser un cristiano ejemplar».

Por otro lado, el rector del Seminario Conciliar de Madrid, Antonio Secilla, cree que la línea marcada por el Papa Francisco «va a continuar». «Es como que se exprese de una manera muy vital, muy existencial el Evangelio, con todo lo que conlleva de cercanía a los más necesitados. Pues yo creo que será también una línea que de alguna manera la Iglesia continuará», ha detallado Secilla en declaraciones a Europa Press.

Según Sencilla, los últimos pontífices han ido marcando «mucho la historia» y ha destacado de Juan Pablo II que «profundizó mucho en la esperanza» y del Papa Francisco, que practicó la «caridad». «Llevar el Evangelio a las personas también más en las periferias, como le gustaba decir, mostrándonos cuál es ese camino», ha remarcado.

EL SUCESOR DE FRANCISCO SERÁ UN HOMBRE "TRANSVERSAL" Y "DE TODOS"

Aunque Sergio Rodríguez López-Ros, vaticanista y profesor de la Universitat Abat Oliba CEU, tiene perfiles en mente de quién podría suceder a Francisco (alguno, admite, español), recalca en declaraciones a Europa Press que «quien entra Papa, sale cardenal». Aún así, incide en que el sucesor de Francisco va a ser «transversal», es decir, se va a tratar de una persona que haya estado «al menos en dos continentes» ya que esto les ha tenido que permitir «ver la globalidad de la Iglesia». Desde su punto de vista, será un Papa «jovial» y no «anciano» y tampoco se tratará de un curial.

«Por ejemplo, Francisco no quería a nadie que estuviese sirviendo en la curia para obispos. Quería gente que estuviese pisando parroquias (...). Bueno, pues aquí va a ser igual. Quieren a alguien que haya sido pastor, no un curial. Entonces, no se busca tanto un papa intelectual como un papa de obra. Remangarse los brazos y tal», ha recalcado.

Rodríguez López-Ros ha insistido en que el sucesor será alguien que esté «en el día a día del mundo, »con sus mismos problemas, sus mismas incoherencias, sus mismas historias«. »A él le tocará seguir el camino de esta especie de reforma, reparación que es lo que Francisco buscó desde un principio y por eso eso tomó el nombre de Francisco.

En líneas similares, José Antúnez Cid, sacerdote y profesor de filosofía en San Dámaso, recuerda que ninguno de los últimos tres Papas estaba entre los esperados. «Será un hombre de todos. Y luego, pues, ¿qué te voy a decir? En realidad es muy joven, muy mayor. Y luego va y sale el ucraniano que no llega a 50, o sale uno con 79 a punto de jubilarse. Es que puede pasar, (...) porque tú empiezas a oír rumores y demás», señala en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, incide en que ahora mismo hay «posiciones extremas de ideas» en España «y no sólo en España» y que esto «se vuelca un poco a la hora de mirar a la Iglesia». Aunque indica que hay «acentos», ha subrayado que «aún con sus diferencias, son capaces de trabajar por el bien común». En su opinión, los cardenales «ya se conocen» y tienen «una gran capacidad de escucha y de trabajo previo» y quién quiera que sea escogido como Papa será un hombre «de todos» y «de comunión», como han sido sus antecesores y como son los miembros de la curia. Por esta parte, destaca el nivel de preparación que tienen todos. «Ojalá cualquier organización, a la hora de elegir su CEO o elegir su jefe de gobierno o su gabinete, tuviese ese bagaje», enfatiza.