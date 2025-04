El obispo de Mallorca destaca que «Francisco nos ha hecho vivir el auténtico Evangelio» y pide un perfil continuista para su sucesor

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha manifestado este lunes (Segona Festa de Pasqua), con motivo de la muerte del Papa, que «Francisco nos ha hecho vivir el auténtico Evangelio. Su fallecimiento es una noticia triste para toda la Iglesia y para toda la Humanidad. Su palabra, siempre muy prudente, pero a la vez decidida y valiente, invocó la justicia, la atención a los pobres -los descartados, que decía él- y la paz y el perdón frente a la violencia». Taltavull no dudó en pedir para el sucesor de Francisco «un perfil continuista, pues me he nutrido mucho de su mensaje y su testimonio. Seguramente haré una plegaria en este sentido, como la hice antes de su elección».

Taltavull se ha referido a las encíclicas del Papa en defensa de la ecología (la Creación, como decía él), la fraternidad universal y la alegría del amor, y a que "ha estado al pie del cañón hasta el último momento, como demostró en su bendición Urbi et Orbe en el Domingo de Resurrección, en un gesto de valentía ante su enfermedad que seguramente desesperó a sus médicos». Noticias relacionadas Las campanas de la Seu lloran la muerte de Francisco Taltavull ha recordado su último encuentro con el Papa, a finales del pasado enero, en una reunión en Roma con seminaristas de Baleares y de otras partes de España, y las dos cartas, escritas a mano, que el pontífice le envió en octubre del año pasado, haciendo referencia a Sant Alonso Rodríguez, «a quien tenía mucha devoción y que fue uno de los motivos de una visita suya a Mallorca en 1983». El Bisbat de Mallorca tenía preparada una expedición diocesana de 200 personas para el próximo noviembre, que seguramente será recibida por el nuevo Papa. La campana grande de la Seu, n’Eloi, ha tocado durante durante media hora a partir de las 12.30 con motivo de la muerte de Francisco. La histórica campana sólo resuena, de manera ordinaria, el día del Corpus Christi, y de manera extraordinaria, durante la elección y muerte de papas y obispos. La muerte de Francisco ha sorprendido al obispo en el aeropuerto, cuando se disponía a pasar unos días de descanso junto a su familia en Menorca, viaje que ha suspendido de inmediato al conocer la noticia del fallecimiento del pontífice. Esta es una noticia de última hora y en evolución que se ampliará y actualizará. Recargue esta página o vuelva a consultarla para obtener más detalles sobre la última hora de esta noticia.