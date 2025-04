Vandalismo en el parque del canódromo, otra vez l Lo que está mal siempre empeorará

Una vez más, y van no sé cuántas, los vándalos han dejado su sello en la escultura Núvol, sita en el parque del canódromo de Palma, garabateándola por delante, por detrás y por uno de sus laterales, lo que, posiblemente, la convierte en la escultura más vandalizada de Palma. Es una situación vergonzosa.

También, una vez más, los citados pintamonas la han emprendido, a base de rayas, contra los bancos de piedra, de formas cúbica y paralelepípeda, que se alinean frente al murete, que sigue todavía sin vallar. ¡Qué eso es otra cuestión!, ya que –según abogan todos los políticos– la seguridad es necesaria por el bien de todos. Sin embargo, ahí no existe, ya que si te subes al murete, a nada que si alguien da un traspiés, puede caer a sa Riera, pues no hay nada que lo impida. Igualmente, también han pintado algunas de las farolas que se alinean paralelamente con el murete.

Y más vandalismo, también repetido. Nos referimos al cometido con pintura más bien suave, pero, pintura al fin y al cabo, contra la escultura blanca en forma de pájaro, del citado parque. Y, encima, han hecho desaparecer la tablilla en la que figura el nombre del autor.

Por desgracia, eso y ahí ocurre a menudo. Nos referimos al ensañamiento de los vándalos con sus esculturas, bancos de piedra y de madera, y alguna vez, paredes. A lo mejor, con vigilancia, no ocurrirían esas cosas. ¿Que actúan de noche? No nos extraña, con lo baja que es la valla metálica que rodea al parque en dos de sus cuatro partes, es sencillo entrar en él y hacer lo que venga en gana. ¡En fin!

¡Ojo al pasar por ahí!

Si van en coche por la calle Manacor en dirección a la rotonda con la autopista, a la altura de la confluencia de dicha calle con Reis Catolics, ándense con ojo, sobre todo si van a cierta velocidad (naturalmente, dentro de la permitida en esa zona), pues de no hacerlo pueden sentir, de pronto, que la rueda del coche tropieza con algo contundente, cosa que hemos notado cada vez que hemos circulado por ese tramo de calle.

¿Por qué ocurre eso? Porque la tapa de hierro de Emaya que hay sobre la calzada, en ese punto, está, a nivel de calle, algo hundida, lo cual produce un desnivel, que es el causante del tropezón, con el consiguiente sobresalto.

Por tanto, Emaya o bien Manteniment o a quien corresponda debería echar un vistazo a esa tapa redonda, entre otras cosas, porque que está mal y basta ver como el asfalto de los alrededores de dicha tapa se están resquebrajando para terminar hundiéndose. Y si no se repara, irá a peor. Y debe repararse bien porque no hace todavía un mes que se reparó (?) parte del piso de ladrillos de la plaza de las Columnas y a día de hoy está claro que más que una reparación ha sido una chapuza. ¿Qué exageramos? Dense una vuelta por allí y ya nos contarán, sobre todo cuando vean como el ladrillo va emergiendo cada ve más de entre el asfalto que pusieron hace –repetimos– menos de un mes, al ir desapareciendo este a causa del tráfico que tiene dicha plaza.

Plan de limpieza

Seguimos en la plaza de las Columnas. ¿Y qué más vemos en ella? Pues que o no ha pasado Emaya por ese lugar –ver la foto de abajo–, dada la cantidad excrementos de paloma que hay en el mismo, sea en los pequeños bancos, sea en el suelo, o sí ha pasado... Pues ahí sigue el merder. Entonces, viendo eso, a uno le viene a la mente lo del plan estratégico de limpieza, anunciado a los medios por el alcalde, Jaime Martínez, preguntándonos que dónde está ese plan.

Es su obligación

Llega a nosotros, a través de terceros, que en Cort no gustan muchas de las noticias que aparecen aquí, sobre todo las referentes al estado de calles, aceras y alguna que otra chapuza que hay por ahí. También nos llegan comentarios de que, del mismo modo que denunciamos, deberíamos dar cuenta de las obras que está haciendo.

Veamos... La mayor parte de las noticias que publicamos nos llegan a través de los ciudadanos, a través de fotos que nos envían o de llamadas que nos hacen. A partir de ahí, vamos al lugar o hablamos con ellos y comprobamos si lo que nos dicen es cierto, que siempre lo es. Por tanto, y a fin de que reparen lo que no está bien, lo publicamos.

¿Que por qué no publicamos lo que hace bien el Ajuntament? Aunque a veces sí lo hacemos, no es nuestra obligación hacerlo, ya que el Ajuntament, sea del color que fuere, tiene la obligación de hacer las cosas bien, como prometen los candidatos durante la campaña de elecciones, o cuando están en la oposición. Es decir, que si lo hace bien, es porque es su obligación. Por ello, no siempre lo contamos.