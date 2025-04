Del Palma Futsal a Domingo Zapata: todos los mallorquines que han visitado al Papa Francisco

Muchos han sido los mallorquines que han visitado al papa Francisco antes de su fallecimiento. Desde artistas como Domingo Zapata hasta la plantilla del Palma Futsal. Todos los que tuvieron el placer de conocer en primera persona a Jorge Mario Bergoglio destacaron «la cercanía» con la que fueron tratados. A continuación hacemos un repaso por las visitas más destacadas al Vaticano desde Mallorca durante los últimos años.

En marzo de 2019, el pintor mallorquín René Mäkelä fue recibido por el pontífice en El Vaticano y le pudo obsequiar con la entrega de una de las obras de su colección, Every child is an artist (Cada niño es un artista). El retrato era el de un niño, en escala de grises, y que lucía la frase mencionada con anterioridad, una cita de Picasso que expresaba a la perfección el objetivo principal de su fundación: 'Ayudar a los niños a través del arte'. En esa misma visita se encontraba también otro artista balear, Domingo Zapata, al que el Santo Padre pintó la americana. Las palabras del papa Francisco pillaron por sorpresa al mallorquín, que agradeció infinitamente el gesto: «Tranquilo, ahora te pinto yo a ti», le dijo.

En 2023, el coro infantil de la Escolania dels Blauets de Lluc, formado por 40 niños, niñas y jóvenes, le deleitó con su voz en una audiencia que mantuvieron en la Santa Sede con motivo de su gira internacional y en una comitiva encabezada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. El 2024 fue, sin duda, el año en que más mallorquines visitaron al Pontífice. Recibió a varios políticos como Francina Armengol, Marga Prohens o al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. La actual presidenta del Congreso de los Diputados obsequió al Papa con una camiseta del RCD Mallorca con motivo del partido de la final de Copa del Rey que se jugaba el equipo local ante el Athletic Club. Prohens, por su parte, trato con él la canonización de Ramón Llull.

Pero sin duda, una de las audiencias «más emocionantes» del año pasado, tal y como la calificó el obispo mallorquín, fue la de la delegación del Palma Futsal, que había sido, por segunda vez consecutiva, campeón de la Champions League de fútbol sala. El presidente del equipo mallorquín, Tomeu Quetglas, le hizo entrega al Santo Padre de una camiseta con su nombre y todos los presentes vivieron un «momento increíble».

Una de los últimas audiencias 'mallorquinas' del Papa tuvo lugar en enero de 2025, cuando recibió en El Vaticano a un grupo de seminaristas de Baleares, que quisieron obsequiarlo con una imagen de la Virgen de Lluc.