El polémico rapero Kanye West y Bianca Censori disfrutan de Mallorca

Después de rumores de separación, el polémico rapero estadounidense, Kanye West, exmarido de Kim Kardashian, y su actual esposa, la también polémica modelo australiana, Bianca Censori se encuentran de vacaciones en Mallorca. Y lo hacen en un lujoso agroturismo en el centro de la localidad de Santanyí.

Poco se han dejado ver durante su estancia. Llegaron en jet privado y acompañados por un discreto equipo de seguridad. La pareja ha sido vista este fin de semana cuando salio a cenar a un restaurante en Cala d’Or. Ambos vestidos de negro. Kanye se ocultó el rostro con la capucha de su sudadera. Sin embargo, su esposa, no pasaba tan desapercibidad como el rapero, ya que ella suele llamar bastante la atención por su manera de vestir, en su mayoría prendas trasparentes. En esta ocasión, la bella modelo y arquitecta lució unos ajustadísimos leggins y unos zapatos con vertiginosos tacones.

Además de descansar en la Isla, parece ser que el rapero también ha encontrado un hueco para trabajar. Se desconoce si para componer algún nuevo tema o visitar un estudio de grabación. Lo cierto que hasta la Isla también ha viajado su manager, el mismo que hace unas semanas tuvo que desmentir a la prensa sensacionalista norteamericana algunas noticas falsas que se habían publicado sobre ellos. Concretamente sobre el rapero, ya que había sido objeto de acusaciones de maltrato hacia su esposa.

Los rumores de ruptura del matrimonio es otra de las noticias que han sido desmetidas recientemente ya que tras un bache sentimental pareceser que se dan una nueva oportunidad. Hace unos días el periódico inglés Daily Mail, publicaba que la modelo le habría transmitido al rapero su intención de tener un hijo con él para alejarle de las polémicas. Quien sabe si la pareja ha decidido venir a Mallorca para disfrutar una romántica luna de miel.

Bianca al natural

La pareja protagonizó un gran escándalo en la alfombra roja de los Grammy Awards 2025, el pasado mes de febrero. Concretamente fue Bianca Censori, la gran protagonista, quien se mostró ante los flashes totalmente desnuda. Bianca posó con un mini vestido totalmente transparente y sin ropa interior, que no dejaba mucho a la imaginación, por lo que causó gran angustia, y acusaron al artista de ser el responsable de tal atuendo.

El romance de Kanye y Bianca comenzó a finales de 2022 y rápidamente se vio involucrado en varios problemas legales y de imagen pública. Y, es que la polémica rodean al estadounidense quien en sus redes sociales publicó «estoy molesto por no haberme acostado con Taylor Swift... aún». Declaraciones que han sido denunciadas hace unos días por la propia cantante. Otra de sus ‘perlas’ en una entrevista fue al declarar que junto a su ex Kim Kardarshian «no quería tener hijos con esta persona después de los primeros dos meses de estar con ella, pero ese no era el plan de Dios».

Kanye es uno de los artistas musicales con mayor éxito. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y cuenta con una desorbitada fortuna. Estando en Mallorca se ha conocido que el rapero ha puesto a la venta su mansión de Malibú, seis meses después de haberla adquirido por un valor de 21 millones de dólares. Propiedad que esta a la venta por cerca de 50 millones de dólares.