«Me presenté con la pizza 'Lauti 2.0' en honor a mi hijo, Lautaro»

Se llama Nahuel Matías Magliarella. Es argentino, de Buenos Aires, hincha, ni del Boca ni del River, sino de Racing de Avellaneda y queda a la espera a ver qué pasa en su país, es decir, si con Milei las cosas mejoran después de tantos años de peronismo. Y queda a la espera de ver eso desde Palma, donde, desde hace 12 años vive y trabaja, tras haber salido de su país en 2002, con destino a Italia, a Calabria, donde pasó viviendo algunos años. «Y ahí, precisamente, fue donde empecé a sentir la pasión por la pizza, ya que fue donde aprendí a hacerlas».

A Nahuel nos lo encontramos en El Alpendre, donde El Chopo acaba de entrevistarlo en la emisora de radio instalada en dicho lugar. «Y es que –nos dice El Chopo–, Nahuel Matías, que trabaja en la cocina de este restaurante, acaba de proclamarse el mejor clasificado de las Islas Baleares, del 4º Campeonatode España de Pizzas Gourmet, con la pizza Lauti 2.0».

Nahuel se sienta frente a nosotros y nos cuenta la aventura culinaria, con la pizza como protagonista, que ha vivido la pasada semana en Madrid, concretamente en Ifema, junto con cerca de 200 pizzeros llegados desde todos los puntos de España, entre ellos, 8 de esta Comunidad.

«Me presenté porque durante la Horeca, feria que recientemente se celebró en el Palma Arena, conocí a un maestro pizzero argentino, que una noche vino a cenar a El Alpendre, y que me habló del Campeonato de España de Pizzas que se iba a celebrar en Madrid, animándome a participar. Y... Pues que no me lo pensé. Es más, desde aquí también me animaron a que me presentara, cosa que hice con una pizza a la que llamé Lauti 2.0, en honor a mi hijo, Lautaro, que nació en Mallorca, donde había conocido a la que sería su madre, con la que me casé, y que ni es mallorquina, ni argentina, ni italiana, sino uruguaya».

Llevó la masa preparada

Volviendo a la pizza que le convirtió en el mejor pizzero de Balears, Nahuel nos confiesa que «el día antes del concurso hice la pasta, sobre la cual puse crema de calabaza, panceta crujiente y scamorza, que es una variedad de queso ahumado, pasta que dejé que se hiciera, y a la salida le horno, añadí almendras tostadas, tomillo fresco y un toque de miel. Y de ahí, a la mesa».

Del concurso, aparte de la experiencia que vivió, se trajo el diploma que acredita su condición de mejor pizzero de los que participaron de Balears.

Pizza por metros

Nos cuenta que posiblemente el próximo paso a dar en el mundo de la pizza será el de pizzero free style, «esos que con mucha habilidad hacen girar la pizza en el aire con una mano, sin que se le caiga. Pizzas acrobáticas…». Mientras tanto, sigue a lo suyo, que no es otra cosa que mejorar a diario el producto que elabora, especialmente pizzas a la pala, no redondas sino rectangulares, de un metro de larga algunas.