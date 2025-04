El día de la ‘fiebre amarilla’

No lo niegue. Seguro que alguna vez se ha cruzado con esta familia algo disfuncional, vecinos de la ficticia Springfield, cuyo patriarca barrigón se pasa el día repantigado en el sofá con una cerveza Duff en la mano. Los fans de esta delirante, ácida y a la par tierna ficción animada están de enhorabuena: hoy, 19 de abril, se celebra el Día Internacional de Los Simpson.

Unos dibujos animados con ojos que parecen huevos y una vida que resalta lo extraordinario de lo cotidiano. Marge, Homer, Lisa, Maggie y Bart comenzaron su andadura televisiva en 1987 de la mano de Matt Groening. Sus nombres no son casuales, pertenecen a la familia de su creador. Homer, padre de Groening, era un publicista que realizaba tiras cómicas. Su madre, Margaret, era maestra, y Lisa y Maggie son sus auténticas hermanas. Obviamente, Bart es la encarnación del propio dibujante. Charlamos con Carlos Echevarría, periodista y acérrimo fan de esta serie que lleva tatuada en el antebrazo, más concretamente a su personaje favorito, Homer.

El joven periodista y acérrimo fan de ‘Los Simpson’ cuenta con un amplio y variado merchandising como bolsas, sudaderas, etc.

«Los Simpson forman parte de mi vida, siempre han estado ahí. Cuando empezaron a emitirse en España, era en La 1 y a horas bastante intempestivas, así que mi padre los grababa en VHS porque también era muy fan. Para mí son casi una religión, me sé algunos diálogos de memoria». Y es que en Los Simpson cada frase es gol, «sus chistes van desde lo filosófico hasta lo más absurdo, es una serie tan dinámica que siempre hay algo que te saca una risa».

Homer, el cabeza de familia que trabaja en una central atómica, es experto en escurrir el bulto mientras ejercita largas siestas en su puesto de trabajo. Echeverría le adora. «Es absurdo, contradictorio y torpe, pero a la vez increíblemente humano. Tiene momentos de ternura inesperada que lo hacen entrañable. Puede ser un desastre como padre, pero siempre termina intentando hacer lo correcto a su manera. Además, su forma de ver el mundo es tan ridículamente literal que muchas veces termina diciendo verdades sin querer», describe el entrevistado.

Siempre han sabido retratar a la familia media americana y adaptarse a los cambios generacionales

Treinta y ocho años después, millones de personas siguen apostándose frente al televisor para deleitarse con las peripecias de esta familia que, desde su apariencia anormal, encarnan nuestra sociedad con fidelidad. Y cuyo impacto en la cultura pop resulta innegable. «Están por todas partes. Su influencia no se queda solo en otras series de animación para adultos como Family Guy, BoJack Horseman, Bob’s Burgers o King of the Hill. Ha trascendido a otros ámbitos como la música, el cine e incluso la pintura. Los Simpson se nutren constantemente de la cultura pop, están llenos de referencias… pero también sucede a la inversa: la cultura pop se ha nutrido de Los Simpson. El propio diseño de los personajes, sus frases icónicas, las tramas… todo es reconocible al instante, siempre han sabido retratar a la familia media americana, incluso adaptándose a los cambios generacionales. Y eso, manteniéndose relevantes durante más de tres décadas, es todo un logro», recalca.

Retrato robot

Como asevera Echeverría, Los Simpson son el retrato robot de una sociedad que, virtualmente, puede sentirse reflejada en ese tipo que sólo piensa en mirar tele y comer rosquillas, en la sufrida esposa que lo soporta y lo quiere, a pesar de todo; en el hijo capaz de lo impensable para faltar al colegio, en la hija incomprendida que no encuentra quien la escuche. Sin olvidar a la bebé que ignora el hogar que le tocó en suerte... Un marco multigeneracional, además de un estimulante punto de partida, para una trama que guarda varios ases en la manga. Quizá el más atractivo sea su trastienda, sus dobles lecturas certeras, de las que el joven periodista destaca «la forma en cómo crítica al sistema capitalista desde lo cotidiano, o cómo la familia siempre está al borde del colapso económico, pero sigue encontrando formas para sobrevivir».