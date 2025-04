La nueva vida de Diego García-Arroba: de saltar a la fama como 'El Cejas' a ser DJ y actuar con Santiago Segura

Diego García-Arroba, más conocido como 'El Cejas', saltó a la fama gracias a su participación en el concurso Got Talent. Fue en el año 2019 cuando con tan solo 18 años se subió al escenario del famoso programa de Telecinco e interpretó su canción El dembow del pimpin. Aunque no convenció a los miembros del jurado, el presentador Santi Millán apareció en escena y le dio su pase de oro. Han pasado seis años desde ese momento, un hito que marco un antes y un después en su vida.

Nacido en Madrid, aunque residente en Mallorca desde los cinco años, su famoso tema ya contaba con un millón trescientas mil reproducciones en Youtube cuando decidió dar el salto a la televisión. Tal fue su éxito que a los pocos meses de participar en el concurso se convirtió en uno de los participantes de GH VIP 7 junto a rostros tan conocidos como Mila Ximénez, Anabel Pantoja, Adara Molinero o Dinio. Tras abandonar la casa más famosa de la televisión, participó en otro reality de la cadena: El Tiempo de Descuento.

Aunque logró cierta fama en este tipo de programas, el verdadero sueño de Diego era otro: convertirse en actor. Su madre Rosa Márquez lo contaba en una entrevista en este periódico: «Desde muy pequeño ha querido dedicarse al mundo de la actuación. Él no quería entrar en GH VIP para no encasillarse en el personaje, pero su mánager y yo le dijimos que tiene que aprovechar el tirón». E hizo bien, ya que en 2020 dio el salto al cine gracias a Santiago Segura.

El mallorquín participó en Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra y desde ese momento se convirtió en un indispensable para el famoso director de cine hasta el punto que también ha formado parte del elenco de Padre no hay más que uno 3 y A todo tren. El pasado verano estrenó Padre no hay más que uno 4: campanas de boda, donde tiene un papel protagonista, una clara muestra de la confianza que ha depositado Segura en él. El mallorquín también probó suerte sobre las tablas con el espectáculo de comedia en vivo ¡Sin datos no hay paraíso!

Tal y como se puede ver en sus redes sociales, además de en la actuación, Diego García-Arroba está centrado en el mundo de la música. Bajo el nombre artístico 'Rookid' interpreta temas de rap, trap y reguetón. Además también se desenvuelve como disc-jockey bajo el nombre DJ Cejas: tal y como promociona él mismo en sus sesiones ofrece durante dos horas música bailable y festiva. Todo ello sin olvidar su faceta de influencer, y es que el mallorquín supera el millón de seguidores en su perfil de Instagram.