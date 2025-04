Guía de supervivencia en Mallorca: desde hacer fuego a dormir bajo las estrellas

Las excursiones y las acampadas en la montaña son actividades que todo el mundo ha hecho al menos una vez en su vida. Ya sea para ejercitarse, disfrutar de la naturaleza, o simplemente desconectar del día a día de los entornos urbanos, lo cierto es que los bosques y las rutas naturales tienen un magnetismo atrayente que pareciera disipar nuestras preocupaciones al menos por unos horas. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de excursionistas buscan una experiencia más orientada a la calma y la exploración desde la seguridad de los suministros y los mapas, hay otros que quieren vivir la dureza de la naturaleza con herramientas más rudimentarias y sin una tienda de campaña que los ampare. Hacer fuego con piedras, dormir bajo refugios improvisados o aprovechar los elementos naturales a su alrededor son algunas de las máximas de estos supervivientes, que encuentran en la escasez y la experiencia un reto que están dispuestos a enfrentar. Emilio Ramírez y Jesús Pons lo saben muy bien, pues no solo han estado cultivando esta afición por la supervivencia por varios años, sino que también instruyen a otras personas para que sepan sobrevivir en la naturaleza con los materiales más básicos a través del proyecto Tramuntana Supervivencia.

Según relatan tanto Ramírez como Pons, su pasión por la montaña viene de lejos. Desde siempre les ha gustado explorar la naturaleza y aprender todo lo que tiene que ver con ella. Sin embargo, a lo que respecta la supervivencia y el bushcraft, es decir, la adquisición de los conocimientos necesarios para prosperar en el medio natural, Ramírez identifica la creación de su canal de Youtube en 2015 como un punto de partida: «Ya hace diez años abrí este espacio donde comparto mi pasión por la montaña, además de prácticas y consejos útiles», explica Ramírez. Actualmente, el canal tiene casi 100 mil suscriptores y algunos que han logrado traspasar la barrera de las dos millones de visualizaciones, habiéndose convertido en un auténtico fenómeno viral cuando estaba más activo hacer varios años.

Saber hacer fuego sin encendedor o mechero es vital para el superviviente. Foto: Pilar Pellicer

No obstante, en 2021, siete años después de iniciar su canal de Youtube, decidió dar un paso más allá y emprender en un nuevo proyecto en plena naturaleza: «La idea era hacer lo mismo que en Youtube, pero de forma presencial. Creo que la iniciativa nació de esa vocación que tengo como profesor de primaria de enseñar y compartir. Quería que la gente pusiera en práctica aquello que veía por la pantalla». Fue, de hecho, a través de este proyecto que conoció a Pons, el que es hoy la otra mitad del mismo y que precisamente comenzó como un alumno más de Ramírez. «Yo soy jefe de cocina pero siempre me ha gustado la montaña. Fui a hacer el curso en 2021 porque la verdad es que hacía tiempo que quería conocer a Emilio y era la excusa perfecta. La verdad es que congeniamos y en 2022 me uní al proyecto», destaca Pons.

Supervivencia deportiva en Mallorca

Así pues, ambos dos comenzaron a desarrollar un nuevo juntos bajo el nombre de Tramuntana Supervivencia con el fin de acercar a la gente interesada en el bushcraft y en aprovechar el entorno. «Yo, por ejemplo, comencé a interesarme porque quería estar preparado ante posibles situaciones. Cada día vemos noticias de gente que tiene accidentes en la montaña. Y ahí pensé: Si me pasa a mí, ¿Qué hago?», explica Pons. Por su parte, Ramírez admite que la adición de su compañero en Tramuntana Supervivencia fue todo un acierto pues, aunque pueden pensar diferente en varias cosas, se pueden «complementar muy bien».

De hecho, su gran relación y trabajo en equipo les llevó a fundar ese mismo año, con dos personas más, la Asociación Balear de Supervivencia Deportiva y Bushcraft, «un lugar de encuentro donde se puedan reunir las personas aficionadas a la supervivencia y poder hacer divulgación de ello. A día de hoy solo participo como un socio más con el fin de centrarme en Tramuntana Supervivencia, pero Jesús aún sigue dentro y ya lleva dos años rodando muy bien».

Un bue superviviente conoce las herramientas que debe haber en su bolsa. Foto: Pilar Pellicer

En cuanto ese aspecto divulgativo que ellos practican, tanto Ramírez como Pons destacan la importancia de una buena instrucción pues, al ser los guías de la experiencia, deben saber qué hacer en los posibles escenarios que pueden surgir y garantizar la seguridad de los asistentes. En ese sentido, ambos se han dedicado en estos años a sacarse los títulos correspondientes: «El año pasado tuvimos un poco de parón en las actividades para dedicarnos a muerte a sacarnos la formación de guía de montaña. Creíamos en el proyecto y vimos conveniente adquirir conocimientos de técnicas de seguridad, progresión, viaje de gente…etc. Nuestra instrucción la hicimos con al EBAM, la Escuela Balear de Actividades de Montaña».

De todas maneras, los creadores de Tramuntana Supervivencia remarcan que, tal como dice el refrán, la experiencia es la mejor maestra: «La mejor formación es exponerte al medio. No puedo enseñar a purificar agua sin antes haber bebido un par de charcos. Son muchos años de salir, probar cosas y saber lo que funciona, no creemos en una formación puramente teórica. Nos hemos expuesto a hipotermias, ataques de calor o deshidratación, por ejemplo, para que las técnicas que podamos enseñar sean realistas». En ese sentido, al no poder reunir en muchas ocasiones las condiciones necesarias en Mallorca para vivir ciertas situaciones, han cogido su mochila y han ido a zonas de la Península para completar su abanico de conocimientos. «Hemos hecho cursos en el sur de España y los Pirineos», destacan.

Modalidades y dificultad

Las clases y experiencias que ofrecen tanto Ramírez como Pons pueden clasificarse en tres niveles: el Curso Básico de Supervivencia (C.B.S), Curso Intermedio de Supervivencia (C.I.S), y el más alto de todos, el Curso Avanzado de Supervivencia (C.A.S). Así, sus clases pueden ir desde una excursión de cinco horas donde enseñan las bases más fundamentales hasta una experiencia más dura de dos noches en la Serra de Tramuntana, donde el tiempo puede ser inclemente y la naturaleza, en ocasiones, despiadada.

«El CBS es una iniciación para la gente más urbanita que no ha pisado una montaña en su vida. A esas alturas queremos que se encuentren a gusto a la vez que aprenden técnicas. Tocamos un poco de todo: hacer fuego, refugio, agua...etc.», explica Ramírez. Sin embargo, un gran trecho de dificultad lo separa con el CAS, en el cual ya se deben pasar dos noches y es necesaria experiencia previa para poder acceder: «Al CAS no viene nadie que no conozcamos de antes o que podamos certificar sus conocimientos en montaña. Este curso no es tan recreativo, sino que vienes un poco a sufrir y a aplicar todo lo que has aprendido en una experiencia más larga y dura». En el caso del CAS, Ramírez y Pons ofrecen dos variantes dependiendo de la época del año: el estival, que está centrado en costas y en combatir la deshidratación, y el de invierno, cuya temática resuelve en resistir el frío y tratar hipotermias.

En el curso también enseñan la variedad de plantas medicinales que hay en la Serra. Foto: Pilar Pellicer

En cuanto al contenido de la experiencia, los instructores reúnen a un grupo que no suele superar las 10 personas en un punto de fácil acceso para, desde ese lugar, comenzar la ruta y acumular experiencias: «Nuestros recorridos no son fijos, sino itinerantes. Nos paramos, observamos el entorno, recogemos los recursos y aprovechamos las paradas para que la gente experimente». El contenido es de lo más variopinto: no solo se aprenden técnicas tan primitivas y conocidas como el encendido de fuego o la construcción de refugios, sino que también enseñan a reconocer plantas medicinales de la Serra, a cómo manejar un hacha correctamente para cortar ramas, e incluso técnicas de primeros auxilios para estar preparados ante cualquier accidente o imprevisto. «Los dos enseñamos de todo, pero sí que es cierto que tenemos nuestros favoritos. A mí me gusta mucho la botánica, y se que a Emilio le gusta mucho el fuego, por lo que esa parte se la suelo dejar a él», ríe Pons.