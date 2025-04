Sorprendiendo a la gente durante el ensayo en la calle Blanquerna

Caminando por Blanquerna, la pareja que iba por delante de nosotros nos llamó la atención. Y es que de pronto empezó a hacer gestos, extraños movimientos de brazos, sobre todo él, que, tras detenerse, extendía para que ella colocara, como si fueran perchas, el bolso y una bolsa ilustrada por dos perritos que llevaba. No pasaban desapercibidos por la gente que se cruzaba con ellos.

Él era alto, delgado, vestía de pantalón claro y chaqueta azul; calzaba zapatos marrones y usaba gafas de cristales rectangulares. Igual que ella, aunque los cristales eran redondos. Recogía su melena en un moño sobre su cabeza y vestía con blusa blanca, con una pajarita de colores blanco y negro a juego con los de la falda. Calzaba zapatos sin tacón, negros.

Acción

Al llegar a uno de los bancos de piedra que hay en la calle, ella se sienta en un extremo. Coloca los bolsos sobre su regazo y junta las piernas, rodilla con rodilla, sin que de su rostro desapareciera un gesto un tanto bobalicón. Aprieta los labios más o menos como los aprieta la diputada por Junts Miriam Nogueras. La gente, cada vez en mayor número, observaba.

El hombre, viendo a la mujer sentada sobre la piedra del banco, hizo ademán de sentarse a su lado; mas ella, levantándose y volviéndose a sentar medio metro más a su izquierda, se lo impidió. Es más, para evitar que se sentara, se tumbó ante su sorpresa. El hombre, sin saber qué hacer, empezó a dar vueltas al banco desde el cual la mujer, que seguía tumbada, no le perdía de vista. Finalmente, con un gesto, pidió permiso para sentarse; ella se lo dio y se quedaron sentados casi al final del banco un buen rato. Ellos tenían muy claro que se habían quedado con el personal, que, en la distancia, unos disimulando la sonrisa que se les escapaba y otros, con ojos de asombro, no les quitaban la vista de encima. Al rato se levantaron y siguieron caminando, cada uno a su bola, no muy lejos el uno del otro…

«¿Hablan ustedes español?», le pregunté a él, pues me daban la impresión de que podían ser ingleses. Y se lo pregunté porque tuve muy claro que, pese al color un tanto rosado de su nariz y mejillas, no iban piripis… Cosa que sí pensé al principio, cuando los vi por primera vez…

Él se limitó, con su dedo índice, a señalar a un punto por detrás de nosotros, pero sin interrumpir para nada su ritmo. Ni siquiera mirar a ver si la mujer le seguía…

Eché la vista atrás y de entre la gente que observaba a la pareja vi que salía una persona que se acercó y me dijo: «Si quiere, se lo cuento». Contesté que sí, claro…

Breda

«Son actores -nos dice, tras presentarse como Iván-. Él es catalán y se llama Roger Roderic. Ella es Irmgard Stigelmmyer y es alemana. Pertenecen… Pertenecemos -rectificó- a la compañía de Teatre de Carrer Cop d’Ull, de Girona, y estamos en Palma ensayando. Haciendo teatro de calle, viendo cómo lo hacemos y estudiando la reacción de la gente ante lo qué hacemos. Nos está acogiendo Nuria, que es de Palma -más tarde nos la presenta- y que pertenece al también teatro de calle Les Güilis. Nuestra intención es presentarnos a festivales de teatro de calle y, mientras tanto, irlo haciendo en la calle, para lo cual hemos de tenerlo todo a punto, cosa que veo que ya estamos en ese punto a tenor de cómo está reaccionando la gente. De ahí que si no hay ningún contratiempo, esperamos estrenar Pul·lulants, pues así se denomina nuestro trabajo, en noviembre, en Breda, Girona».

«Pues podrían estrenarlo mañana -le decimos-, ya que, además de que lo hacen muy bien, se han quedado con todo el personal».

Que así ha sido.

Antes de despedirnos, le animamos a continuar con su trabajo. También le preguntamos qué se hace en el caso de que alguien -pues de todo hay en la viña del Señor-, se meta con ellos, es decir, que trate de interrumpirles o que se líe a dar voces con el fin de inducirles a equivocarse o distraerles… «Eso, generalmente, no pasa. La gente se les queda mirando, les sigue la corriente… Pero, en caso de que sucediera, ahí estoy yo, entre el público, para disuadirles hablando con él o con ellos».