«Desde el principio, según la religión sij no existen las castas, todos somos iguales»

En Mallorca viven actualmente entre 2.500 y 3.000 sijs según afirma Rashpal Singh, empresario de la restauración que gestiona varios restaurantes en la Isla y miembro del equipo de trabajo que que gestiona el actual Templo de esta comunidad en Palma, inaugurado el año pasado en el polígono de Llevant. Radicado en la Isla desde el año 2000 y natural de la región india de Punjab, al norte del país, Singh explica la fiesta del Vaisakhi que el pasado domingo congregó a centenares de personas en el exterior de su iglesia y da a conocer algunos detalles de su religión.

¿Qué es el Vaisakhi?

Cada 13 de abril salimos a la calle para que la gente conozca un poco nuestra religión ya que ese día en 1699 nuestro fundador Guru Nanakta le dio nombre. Como movimiento existía antes pero fue en ese momento que se volvió oficial. Este domingo vinieron cuatro sacerdotes a propósito desde la India para explicar el mensaje, cantar y dar paz y hasta las once de la mañana hicimos el rezo. Más tarde empezó el recorrido por las calles cercanas al templo. Luego preparamos la comida. Hicimos tres tipos de menús vegetarianos con verduras, dulces, pan chapati... todo hecho allí. Antes, durante todo el fin de semana cinco personas leyeron el libro sagrado durante 72 horas (tres días completos) ininterrumpidamente entre el viernes y el domingo haciendo turnos de dos horas cada uno. Cuando terminaron, el domingo a las 10 de la mañana empezó todo lo demás.

¿Cómo definiría el sijismo?

Nuestra religión nació hace más de 500 años. En nuestra religión no hay castas. Nuestro apellido es el nombre de nuestra religión. Todos los sij hombres nos apellidamos ‘singh’ y las mujeres ‘kaur’. ‘Singh’ es todo lo que aprendes a lo largo de tu vida y ‘kaur’ significa ‘princesa’. Para el sijismo, desde el principio, mujeres y hombres hemos sido iguales y tenemos los mismo derechos.

¿Qué caracteriza a un sij?

Nosotros debemos tener y seguir las cinco K: la kara, una pulsera de acero que significa no hacer el mal ni daño a nadie, kes (pelo) No hay que cortar el pelo y debe ser natural tal y como te salió cuando naciste. El tercero es el kanga, un peine de madera, que es para cuidar el pelo y dar energía. El cuarto es el kirpán, una daga no es para atacar a nadie, sino para protección. Normalmente, tenemos que llevarla en todo momento, aunque sea pequeña. La última es un tipo de calzoncillos largos hasta la rodilla casi que llamamos kacha para que nadie vea que estás mal vestido.

¿Algo más?

Además, los sijs tenemos prohibido matar animales, fumar o beber alcohol. Somos vegetarianos; podemos comer huevos y beber leche porque no vienen de la muerte de ningún animal.

En junio se cumplirá un año desde que se inauguró el nuevo templo del polígono de Llevant.

El año pasado compramos una nave en el polígono de Llevant donde está ahora el templo. La mitad de la inversión la cubrimos con donaciones de los miembros de la comunidad y la otra es una hipoteca que pagamos con los donativos que dejamos. Es una parcela de 800 m² con 600 construidos en planta baja y 600 más en un primer piso. Tiene una cocina bastante grande, sala de rezos y un comedor.