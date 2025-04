«No todas las personas que viven en la calle en Palma sufren adicciones»

Rubén Díaz es fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones. Y de lo que le salga. Al margen de su trabajo, es también una persona a la que le gusta ayudar a quienes tienen pocos medios para vivir. Basta, si no, con echar un vistazo a su Facebook para ver lo que hace en este aspecto, que no es poco: «Sí, como que da para escribir un libro… Que igual algún día lo escribo, pues historias que contar tengo muchas», reflexiona.

Rubén, que es persona empática, sensible y enemigo de las injusticias, tuvo, hace tiempo, una depresión muy fuerte. «Fue a raíz de que a mi madre le detectaron un tumor en la cabeza, del que únicamente le podían operar en Suiza. Yo me moví muchísimo, hablé con el IB-Salut, se le puso un tratamiento y fue operada en una intervención que duró diez horas. Se nos recomendó que la lleváramos a Suiza a que hicieran un tratamiento de protones. Como no teníamos dinero para el viaje y la estancia, creé una página: ‘Todos con Carmen Díaz’, en la que a diario contaba su proceso, gracias a lo cual, y también porque la gente es buena y solidaria, en unos 20 días conseguí unos 4.000 euros que nos permitieron viajar porque yo fui con ella. Allí estuvimos dos meses, pagando con ese dinero billetes de avión, estancia, comidas y transporte. Y gracias a la operación y al tratamiento, mi madre se curó. Y gran parte de eso fue porque la gente nos ayudó», lo cual hizo que Rubén dedique parte de su tiempo a ayudar a los que no tienen nada, o no saben qué hacer para resolver un problema para sobrevivir.

«Si a mi madre la ayudaron, ¿por qué a partir de ahora no ayudo yo a quién precise ayuda? O lo qué es lo mismo, un quid pro quo, algo a cambio de algo, del si la gente me ayudó, yo ayudo a la gente… Y en eso llevo años y espero seguir haciéndolo. A cada día que pasa, veo que hay más gente viviendo en la calle y entre ella, gente de aquí, y también muchos jóvenes. Y no todos los que viven en ella sufren adicciones, sino que están ahí porque la economía es cada vez más frágil o porque lo que ganan no les da para alquilar una habitación y luego vivir. También puede ser porque las ayudas que reciben no alcanzan o porque en los albergues hay listas de espera… Aparte de que no todos quieren ir a según qué albergues. Y –añade– te lo digo con conocimiento de causa, pues a diario me pateo la calle, hablo con los que están en ella, preguntándoles cómo han llegado hasta ahí y, dentro de mis posibilidades, les ayudo. O les oriento. Por ejemplo, les digo dónde ir para comer. Los mando a Zaqueo, a Tardor y a los capuchinos… Y de todo ello dejo constancia en mis redes sociales. A veces, si me dan permiso, con fotos de ellos. Y –apostilla-– lo hago para que la gente me conozca cuándo les pida algo para ellos. Que sepan por qué lo hago... Para que no haya malos entendidos…».

La semana pasada, gracias a Rubén, conocí a la joven colombiana Marcela, hoy Marc, pues aunque nacida con cuerpo de mujer, desde siempre se ha considerado un varón. Le ha estado ayudando y aconsejando desde que se cruzó con él. A Marc, el domingo, le entrevistamos en el digital de Ultima Hora, donde nos contó que tuvo que cerrar su barbería en Medellín, acosado por los duros del barrio, que le obligaban a pagar una cantidad de dinero semanal –lo que allí se denomina vacuna– o, de lo contrario, le quemaban el negocio. Por eso dejó su país para venirse a Mallorca, sin dinero, a emprender una nueva vida. Tuvo que dormir en un banco de un parque. Pues bien, Marc tiene en Rubén a un buen amigo que le ayuda y aconseja, por lo cual le está muy agradecido.

«Como verás –Rubén retoma su relato–, no todos los inmigrantes son mala gente, sino que vienen a Mallorca buscando un mundo mejor. Por lo cual, Extranjería debería agilizar los trámites para que consiguieran los permisos de residencia y trabajo más rápido de cómo los logran ahora».

Otra de las historias que nos cuenta Rubén es la de Nicolás, también colombiano, que vive en la calle, y que durante un mes llevó la misma ropa. «Le pregunté qué necesitaba. Ropa, me dijo. Cogí ropa de mi casa y fui a la plaza de España, pues habíamos quedado allí. Como llovía, llegó empapado. Me contó que trabajaba en una obra y que con lo que ganaba, que no era mucho, podía alquilar una habitación. Un día dejaron de pagarle, por lo que no pudo abonar el alquiler y se quedó en la calle. Tras escuchar su historia hice un post en mi Facebook, contándola, poniendo su foto, pero con la cara tapada. Solucionamos parte del problema, pues entre cuatro le pagamos un hostal para que se aseara, se cambiara de ropa y durmiera un par de días, ya que no dormía ni tres horas al día desde hacía un mes. Es un chico sin ningún tipo de adicción, a quien, una semana después, una señora le encargó que le arreglara la cocina de su casa a cambio de una habitación. Así que problema resuelto». Otra vez problema resuelto gracias al quid pro quo.

También, en otra ocasión, Rubén echó una mano a un drogadicto: «José, andaluz, a quien le arreglé una visita al Centro de Atención a Drogodependencias (CAD). A partir de ahí, comenzó una terapia durante dos años que le sacó de la droga. Ya limpio, regresó a Andalucía donde retomó su vida. A los dos años, me lo encontré en la plaza de Santa Eulalia, con una chica que tiraba de un carrito en el que iba un bebé, «al que hemos puesto tu nombre, Rubén, por lo mucho que hiciste por mí», me dijo, lo cual supuso el mejor premio».

Son muchas historias parecidas las que nos podría contar Rubén, como la de Belén, que vive en un contenedor, o la de Sergio, a quien sacó de la calle y ahora trabaja… Y es que, como bien ha contado al principio, podría escribir un libro con ellas. Por ello, lo único que se nos ocurre para ayudarle en su misión, es decir cómo se puede contactar con él y es o través de su página de Facebook, Rubén Díaz, o en Instagram: @rubensdiazphoto.