«Vivir en la calle es difícil, pero los hay que viven peor que nosotros»

En la plaza de Cotlliure, de Palma, estaban sentadas entre el banco y el suelo tres personas, más otras dos, de pie. De las cinco, dos eran hombres y el resto mujeres. Entre todos, estaban dando buena cuenta de una litrona, que se iban pasando, como se pasan el porro los fumetas siguiendo un orden, sin prisas, sin pausas… Por supuesto, son indigentes e indigentas (como diría el presidente Sánchez).

Según contaron, de los cinco, tres pernoctan en sa Placeta. Abandonan el lugar por la mañana para regresar a últimas horas de la tarde, pasando el día dónde pueden. Las otras dos, que son pareja, viven en un coche que tienen aparcado cerca de la antigua cárcel. «Como el coche está sin seguro, pues no tenemos dinero para pagarlo, nos lo van a quitar. Eso nos obligará a irnos a esa prisión que dicen que van a tirar o a metemos debajo una tienda de campaña», que tienen plegada a escasos metros de donde están.

Dos de los cinco -hombre y mujer- pasan de nosotros. Ni siquiera nos hablan. Da la impresión de lo que lo único que les preocupa a ambos es el ir y venir de la litrona, de mano en mano, y a él, además de eso, tener controlada su cajetilla de tabaco de la que de vez en cuando saca un pitillo y se lo fuma. Los otros tres, en cambio, sí. Nos hablan, contándonos lo que hacen a diario, «que no es otra cosa que tratar de vivir como podemos», manifiesta el hombre que duerme en el coche con su compañera. Nos dice que es brasileña, que acaba de salir de prisión y que no le hagamos fotos, en lo que se mantiene ante nuestra insistencia a que pose y a pesar también de que su pareja la anima a que se las haga. Así que no insistimos más.



Varias veces violada

En cambio, quien no tiene problemas a la hora de hablar y de posar es Margarita, de Llubí, buena estudiante en su infancia y adolescencia, «incluso me presenté a las pruebas de ingreso a la Universidad», nos dice, aunque no dice si las superó.

Margarita viste de negro, lleva una cazadora vaquera, de uno de cuyos bolsillos asoman unas gafas de cristales oscuros. Calza deportivas y con sus dedos medio e índice -lleva las uñas pintadas de verde-, sostiene un fino pitillo de color negro. A su lado, sobre el banco de piedra en el que están sentados, al lado de ella, reposa una especie de bolsa de color negro, una tela de color blanco, una naranja y una pequeña imagen de un santo. Mientras que entre los pies de él, sobre el suelo, descansa una lata de cerveza, ignoramos si llena o vacía.

La vida de Margarita, de unos años a esta parte, ha sido dura como el pedernal. «Ahora vivo en sa Placeta, donde, dentro de lo que cabe, no estoy mal. Desde luego mejor que donde vivía antes, en la cárcel vieja, en la que una noche, el que era mi novio desde hacía tres meses, me dio una paliza que menos mal que el médico al que me llevaron me atendió, que sino… -Le da un trago a la litrona que le ha pasado la mujer que no nos habla-. También me han violado -dice, tras dejar la botella en el suelo-. Sí, una noche que estaba durmiendo en el muro de Corea, unos tipos me despertaron, hablaron conmigo, me dieron tabaco, me lo fume… Y cuando me desperté, vi toda mi ropa removida, por encima de mi cintura… Me habían violado y yo ni me enteré. Se ve que en el tabaco metieron algo, y… Pues que ni me enteré».

-Suponemos que también dedujo que la violaron porque le habrían quitado las bragas, ¿no? -preguntamos.

-No, pues nunca llevo bragas, pero… Vamos, estaba claro que me habían violado. No me di cuenta de que me violaban por el tabaco, pero una lo nota.

La mujer, entre trago viene y trago va -a la cerveza la llama anestesia-, nos va contando su día a día, que suele ser el mismo: duerme en sa Placeta, sale de sa Placeta y se viene al Camp Redó o a otro sitio. Se encuentra con otros, como ella, compran a medias algo qué comer y qué beber, pues no hay dinero… «Y cómo no lo hay, no podemos ir a un bar a orinar, por lo que me busco un rincón y lo hago. ¿Y qué pasa? Pues que viene el guardia y me multa, multa que no puedo pagar porque no tengo dinero, tampoco puedo mear en un bar porque si no consumo, no me dejan. Entonces, ¿qué hago? Pues me meo donde puedo».

El hombre que comparte coche con la mujer que no quiere fotos, delgado, de larga melena, con una fina perilla, nos cuenta que en un tiempo trabajó como otro cualquiera: «Trabajé en la construcción, de camarero, friegaplatos…», hasta que un mal día cayó en las drogas. Encima, se murió su madre y a día de hoy no tiene paga, por lo cual vive cómo puede y, para colmo, ahora pueden quitarle el coche donde pernocta con su pareja y... Pues a ver qué hacemos, se pregunta.

Situación

Pues ya ven, mientras en Bruselas se habla de cómo contrarrestar los aranceles de Trump; en Cort, de proyectos para convertir Palma en una ciudad referente, o en casa de uno de lo mal que se está poniendo la vida, en esa plaza se habla de cómo sobrevivir… Aunque en realidad no se habla de eso, sino de lo que le pasa a cada uno y de que vivir en la calle no es fácil, «aunque hay gente que está peor, gente solitaria que no tiene dónde dormir y duerme en la calle, entre cartones. Pero a eso también terminas acostumbrándote».

A este cuadro lo estamos viendo cada día. Sí, gente durmiendo en las calles. Personas solitarias, o parejas, acurrucadas o abrazadas, entre cartones o sobre el banco, tratando de que llegue el día en que tendrán que seguir buscándose la vida…