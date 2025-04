La fiesta del melómano

Los amantes de la música tienen una buena excusa este sábado para celebrar su afán coleccionista en el marco del Record Store Day, un emprendimiento iniciado en Estados Unidos que busca atraer a melómanos a comercios especializados. Todo suma para fomentar que el consumidor vuelva a sentir el gusanillo de revolver discos y CDs entre las estanterías, al tiempo que se aleja de las despersonalizadas tiendas online. En Palma, Purple Haze es uno de los comercios participantes en la ‘fiesta del vinilo’, con una cuidada programación que comprende exposiciones, acústicos y sesiones de DJ’s.

Aunque su origen se remonta a 2007, no fue hasta el año 2011 cuando el Record Store Day comenzó a celebrarse oficialmente en España. Desde entonces, cada año han ido creciendo tanto en el número de tiendas participantes, como en afluencia de público y repercusión en general. Existe un profuso fondo de reediciones especiales, tanto en vinilo como en CD, además de diversos productos promocionales lanzados exclusivamente para el RSD. «Nos ha llegado una caja llena con vinilos exclusivos que solo se pueden comprar en físico hoy, mañana ya pasarán directamente al online. Hay álbumes de David Bowie, De la Soul, Stone Temple Pilots, Blur, Noel Gallagher, Dani Nel.lo, The Cure…», apunta David Oliver de Purple Haze, un punto especializado en el jazz, el rock, el indie, el stoner rock, el metal «y cualquier género que no sea mainstream».

Declive

Hasta no hace demasiado, las descargas ilegales y los nuevos hábitos de consumo parecían estar acotando el comercio discográfico. Costaba entender el declive de un imperio sostenido sobre un pilar tan sólido como es, aparentemente, la música. Pese a los embates, el gremio anda lejos de su desintegración. De hecho, en los últimos años han florecido pequeñas tiendas que sobreviven gracias al encanto que desprende el vinilo, así como el aliento incondicional de un público en esencia maduro. «El vinilo nunca ha desaparecido, siempre ha tenido un comprador fiel, la gente quiere tener el disco en físico en su casa». Lo cual no implica «que se vendan como churros como hace 25 o 30 años, en aquella época había 15 tiendas de discos en Palma», recuerda el entrevistado.

Sorprende averiguar que entre el target de su clientela se filtran «muchos extranjeros, fuera siempre ha habido más cultura musical que en España. De hecho aquí a la música en formato físico no se la considera cultura porque tributa el 21 %, cuando el resto de cultura, sean teatro, cine o libros tributan menos», lamenta Oliver. Con todo, el comerciante presume de clientela: «La mayoría son melómanos, gente alternativa de 30 y 40 años que suelen ser habituales de los conciertos en Es Gremi, no los que van a Son Fusteret a ver a una estrella del pop», matiza con ironía.

Un espacio habilitado en la parte superior de la tienda servirá para amenizar en horario partido, de mañana y tarde, a clientes, curiosos y público en general, quienes además de adquirir alguna reedición, rareza o edición limitada podrán «asistir a varias sesiones de DJ y música en directo».