El hombre que está en todas partes, ahora es cofrade | SOS por el puente

Roman Hillmann es alemán, pero con muchos años de residencia en Palma. Es un hombre que está en todas partes, sobre todo si tienen que ver con la cultura y la comunicación. Aparte, es buena gente, con muchos amigos. Y es también, posiblemente, el que más fotos puede hacer en un exposición de pintura, entrega de premios o cualquier acto que arrastre gente, sea del color que fuera.

Director de Radio La Soledad

En su vida ha hecho muchas cosas, ha viajado mucho, ha conocido mucha gente con la que se suele hacer enseguida. Por eso, en plan de broma, le digo que en tiempo de guerra, sea bélica, sea fría, sea de aranceles, como está en todas partes y habla con tanta gente, podría ser muy bien un espía.

¿Que qué es lo penúltimo que ha hecho? Ser cofrade, penitente en la procesión del Jueves Santo. Porque lo último es dirigir la emisora Radio La Soledad, que emite desde la panadería Las Malvinas, situada en dicha barriada.

Pero como lo de la comunicación sabemos que lo hace muy bien, tanto en alemán, como en español y catalán, le preguntamos que nos cuente cómo un alemán llega a ser penitente. Y he ahí la explicación: «En enero de 2023 abrí mi propio pequeño espacio cultural en una tienda situada en la plaza de la Iglesia, del Coll d’en Rabassa. Allí organizamos eventos de poesía, música en directo, pintura en vivo… Todo frente a la puerta del Espai. Y lo hacíamos como una forma de enriquecer culturalmente el barrio y ofrecer algo a los vecinos. O dicho de otro modo, fue una apuesta por la integración y por mostrar un interés genuino por la cultura del lugar donde vivo y con quienes convivo».

Apuesta por la integración

Prosigue: «Ni que decir tiene que me integré rápidamente en el barrio, y gracias al apoyo de la Asociación de Vecinos del mismo y del Ajuntament de Palma, pude organizar un gran evento cultural en la misma plaza de la Iglesia. Y como justo enfrente de mi espacio cultural estaba la entrada principal al templo, enseguida me relacioné, tanto con la parroquia como con la Cofradía. Además, en uno y otro lado, fui recibido con gran calidez y generosidad, ya que si la comunidad es muy acogedora, el cura de la parroquia transmite en sus misas un mensaje profundamente humano y solidario, y pues que, a poco, la Cofradía, bajo la presidencia de Encarna Ruiz, me abrió las puertas con los brazos abiertos». Ni que decir tiene que ante tal ofrecimiento, Norman accedió gustoso, «ya que vivo aquí, en Mallorca, y siento que solo puedo hacerlo plenamente si también conozco y participo de las tradiciones de la Isla, y especialmente de las de mi barrio. De ahí que no me conforme a residir pasivamente, sino que quiero formar parte activa de la vida y la cultura local, lo cual, como digo, me permite comprender mejor a la gente y a la Isla misma.

Por tanto, para mí es un verdadero honor haber sido recibido así, con tanta generosidad y cercanía. Y aunque ahora vivo en La Soledat, donde ya me he puesto en contacto con la nueva Asociación de Vecinos del barrio, sigo perteneciendo… Sigo siendo uno más de la Cofradía de la parroquia del Coll, lo cual espero que sea por muchos años más, lo que significará que también podré seguir acompañándoles, como cofrade, en las procesiones». Pues ahí lo dejamos con Hillmann.

Seguiremos insistiendo

La semana pasada contamos que en la autopista que une el aeropuerto con la ciudad, había un puente peatonal, que una grúa que estaba trabajando en ella, lo derribó sin querer. Eso sucedió hace seis meses. Por lo que cuentan los vecinos del lugar, pertenecientes a dos barrios, La Soledat y Son Morro (o Son Malferit), este con varias superficies comerciales, parece que no hay intención de reponer dicho puente, o al menos en fecha próxima.

Ahí, cruzando la autopista, hace seis meses estaba el puente que ofrecía un gran servicio a los vecinos de las dos barriadas que unía.

Plazos

En el Ajuntament les han dicho que como mínimo no será antes de un año, por lo que los que lo usaban para pasar de una parte a otra tendrán que seguir haciendo un recorrido, paralelo a la autopista, «lo cual, además de largo, es un peligro, –nos decía Alejandro Sarmiento y María Cruz, tesorero y secretario de la AAVV de Llevant– ya que desde que no hay puente hemos de hacer el camino a pie, bordeando la rotonda y luego caminando por la acera, con los coches que circulan por la autopista, a escasos metros de por donde vamos caminando, aparte de que el camino, llegando al torrente, se estrecha de tal modo que apenas pueden pasar dos personas, una al lado de la otra». Por ello, piden al alcalde de Palma que interceda, ya que es un puente que está en su ciudad, y que hacía una gran labor al permitir que los ciudadanos pudieran pasar de un lugar a otro de la autopista andando, o en bici, cosa que ahora no puede..., «lo cual es un gran perjuicio, ya que nos deja completamente aislados, tanto a mayores como a niños».

Piden al alcalde de Palma que interceda para la recolocación del puente.

Y piden al alcalde que interceda con el Consell –la vía de cintura es del Consell y el puente cayó a causa de un involuntario accidente producido durante las obras de mejora que se estaban llevando a cabo–, para que dicho puente sea colocado de nuevo, no dentro un año, como les han dicho, sino ya. De lo contrario, nos tememos que los vecinos se puedan manifestar, además, con toda la razón por su parte, reclamando un servicio que se ha dejado de prestar, lo cual los ha aislado, pero que se puede subsanar a la mayor brevedad posible.