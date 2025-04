Abre en Pere Garau el espacio Puré Taller Creativo

Federica Diliberto quería comprar un piso más grande para ella, su marido y sus tres hijos, ya que ambos son autónomos y trabajan en casa: él informático, ella ceramista. «Después de buscar durante dos años un piso bonito y a un precio asequible, vimos que era imposible, así que urdimos un plan B al encontrar un local muy cerca de casa, en el barrio de Pere Garau», explica Diliberto. Así nació Puré Taller Creativo, el nuevo espacio que ha abierto sus puertas recientemente en el número 2 de la calle Francesc Pi i Margall, muy cerca del Parc Wifi.

En este nuevo y cuidado local, Federica vende sus creaciones y ofrece clases de cerámica, torno y modelado a mano, tanto para niños como para adultos, y está abierta a abrir el espacio a profesores de otras disciplinas relacionadas, como dibujo o manualidades. «Quiero que sea un proyecto útil para los vecinos y que sirva para dinamizar el barrio, adaptándonos a las necesidades de la gente», incide.

En este sentido, pone el acento en «el beneficio casi terapéutico que tiene esta actividad. Mientras estás creando una pieza de cerámica, concentras toda tu atención en el aquí y ahora. Es una forma de meditación, de vivir en el presente, que libera mucho del estrés», asegura.

No por casualidad, «han pasado muchísimas personas a interesarse por Puré», celebra. «Estamos en un barrio muy vivo que necesita este tipo de espacios», valora Diliberto, quien manufactura artesanalmente jarrones, tazas, vasos, platos, recipientes, pendientes y otras piezas de cerámica, con formas inspiradas en el cuerpo femenino.

«Solo llevo tres clases y me están encantando», cuenta Mercedes Villegas, vecina del barrio que recibe clases individuales todos los miércoles. «Me apunté porque, desde que tengo recuerdos, siempre me ha apasionado ver cómo se crean figuras de barro con las manos. Siempre me ha parecido mágico, y ya era hora de probarlo», señala. «Menos mal que Federica es un amor y tiene mucha paciencia, porque es más difícil de lo que me imaginaba. Supongo que es cuestión de práctica y experiencia, pero tiene algo de hipnótico. La clase se te pasa volando y pierdes la noción del tiempo mientras miras el barro», asegura Mercedes, quien destaca que «es muy importante que vayan apareciendo espacios así en Pere Garau, porque es un barrio superpoblado y falto de servicios y de ocio.

Últimamente, la cosa va cambiando y se van abriendo proyectos muy interesantes, como la escuela de circo que se inauguró hace poco, o la biblioteca de Pere Garau. Puré es un granito más de arena en esta línea», concluye.