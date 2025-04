Vigilancia en la Platja de Palma a partir de ya | Procesión para ganar el jubileo

Como cada año, llegando estas fechas, nos tomamos un cortado con Pepe Tirado, presidente de Acotur, y le preguntamos como ve la temporada turística que arranca, como quien dice, en Semana Santa, aunque en la Platja de Palma –le decimos– hace un mes que está en marcha. Y le preguntamos, sobre todo, por ese plan que vigilancia total que va a poner el batle Martínez en dicha zona, con un refuerzo policial nunca visto, además de cámaras, drones…

«Así, dicho de este modo, me parece muy bien. Ahora bien, más que palabras, la gente, sea residente o sea empresario turístico de restauración, hostelería y comercio, lo que quiere son hechos y realidades. Sí, porque están hartos de que cada año les vendan la moto y luego resulta que todo sigue igual. De momento, lo anunciado por el alcalde respecto a la Platja de Palma me parece perfecto, ahora bien, no me lo creo hasta que lo vea, y más cuando este verano, muchos de los delincuentes que había en las zonas turísticas de Calvià, al notar en la temporada pasada la presión tan contundente que ejerció sobre ellos la policía local y Guardia Civil, unos de uniforme, otros de paisano, se han venido a la Platja de Palma. Es decir, que a los que había en esta zona, que no eran pocos, se han unido los provenientes de Calvià, por lo cual este año serán muchos más.

De ahí que querramos ver policías, a pie, patrullando por las calles más conflictivas, que son las comprendidas entre la de la cerveza y zona de los Dinosaurios. Pero eso cada noche, eh, y no un rato, y tampoco en coche y de pasada, como ha venido sucediendo hasta ahora, sino, repito, policías a pie, porque de lo contrario volverá a ser como cada año por mucho dron y cámaras que dicen que habrá. Y si no cumplen, no va a gustar ni a residentes ni a empresarios. Y mucho más si luego salen con excusas… Porque sabemos que los políticos, sea del color que sean, tienen un extenso manual de excusas que utilizan cuando dicen algo que luego no cumple. Por eso, no estaría de más que alguna que otra noche, políticos de la oposición también se dieran unas vueltas por las calles de esa zona y vieran si el plan es efectivo, o no», no dice Tirado.

Pues dicho lo cual, no hay nada más que añadir…

Saldrá de madrugada

Y hablando de Semana Santa, como sabéis, desde 1992, en cada madrugada de Jueves Santo sale desde la parroquia de sa Indioteria la Marxa d’Alliberació, que arrastra a numerosos vecinos, más otras personas que se suman a lo largo del camino desde dicha localidad a la Sang, que es donde suele terminar, salvo en dos ocasiones: la primera hace 25 años que finalizó en la Seu para ganar el jubileo, y en la del próximo Jueves Santo, que finalizará de nuevo, y por el mismo motivo, en la Catedral de Mallorca.

Segunda vez que van a la Seu

Esto nos lo adelanta el párroco, Tomeu Suau. «Saldremos de la parroquia el 17 de abril, sobre las cuatro de la madrugada. En esta ocasión lo haremos con la imagen de Jesús el Nazareno, que pesará unos 500 kilos, y que será llevada a hombros, lo que nos obligará a hacer una serie de paradas, para llegar a la Plaça d’Espanya sobre las ocho de la mañana, donde haremos otra, puede que un poco más larga. Y de ahí, por Sant Miquel, Plaça Major, Colom, Cort, para llegar a la Seu a celebrar el Jubileo de la Esperanza».

Cada año, la procesión se dedica a algo que tiene que ver con la vida.

El párroco de Sant Josep del Terme, que nos habla de la Marxa d'Alliberació.

Premiado por solidario

Suau, antes de llegar a sa Indioteria y ponerse al frente de la parroquia Sant Josep del Terme, fue superior del Seminario Nuevo, y con anterioridad, vicario de la parroquia de Lloseta. Se ha distinguido siempre por su compromiso social. En el año 2000 recibió el premio Ramon Llull en reconocimiento a su labor educativa en sa Indioteria. Posteriormente, recibió también el premio Carlo Corsini a la solidaridad y la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y es que, como decimos, siempre ha destacado por su solidaridad y por ponerse del lado de los más débiles, cosa que ha puesto de manifiesto continuamente (si mal no recordamos, en 2012 promovió una huelga voluntaria de hambre de dos días «por los hermanos que sufren»).

Un solo día: mañana

La pintora Belén Escutia presentará su obra mañana, viernes, entre las 18.30 y las 22.30 horas, y lo hará en el patio de su estudio, sito en la calle Can Danús, 3, de Palma.

«Esta exposición, en cuanto a duración –dice su autora–, es efímera, ya que solo se podrá ver un día, mañana. Y en cuanto a su contenido –añade– consta de ocho retratos de mujeres pintadas al óleo, habiendo creado en algunos de ellos efectos 3D a fin de darles un toque sensorial, puesto que pretendo transmitir y llegar al espectador a través de la vista, el oído y el tacto».

Un universo onírico

Tras echar un vistazo a las obras que va a exponer, nos comenta que «las imágenes, en su mayoría, han sido creadas, o modificadas, a partir de la inteligencia artificial, gracias a la cual he podido idear, un poco a mi antojo, todo el universo que las rodea. Un universo onírico e imaginario, en el que he hecho que se instalen mis musas, misteriosas y cautivadoras. ¡Ah! –apostilla en cuanto a las obras se refiere–, la puesta en escena de ellas se verá envuelta en la misma atmósfera de mis cuadros, con un punto de teatralidad, intimista, y sobre todo enigmático».

Belén Escutia, que mañana expone.

Aparte de con sus cuadros, Belén quiere sorprender al visitante con la atmósfera que les va a rodear, «para lo cual cuento con Xisco Cabello, de la empresa Interval, con Bodega Nacra, con sus excelentes vinos (variedades giró y Malvasía), y con la ayuda incondicional del artista, y amigo, Carlos Prieto, además de la de otros amigos que estarán al pie del cañón para ayudar en todo lo necesario».

Pues mañana, de las seis y media de la tarde en adelante lo vamos a ver. Y por supuesto, también a disfrutar.