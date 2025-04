«Si las palabras hablaran harían un ‘me too’ de lo que las maltratamos»

Belén Torregrosa vivió varios meses en un piso de 8m² en el centro de Madrid. Fruto de esta experiencia, la fundadora de la consultora de comunicación LAVIDITA reflexionó acerca del hogar inestable en el libro ‘La vida en Fósforos’. El viernes dirigirá 'El hogar, esa creación. Taller de historias compartidas' en el centro Espai Buit de Palma.

¿De qué trata su taller de este viernes en Espai Buit?

Es un taller inspirado en hechos reales. En 2021 publiqué un proyecto sobre el hogar después de vivir en ocho metros cuadrados en Madrid. Quería probar las restricciones del espacio y la creatividad que hay que tener para vivir en un espacio así. Viajaba mucho y me pregunté cómo hacen hogar las personas que no siguen una historia lineal viviendo en un lugar concreto, formando una familia...

¿Cómo definiría esa experiencia?

Era una cosa periódica y puntual, tenía la suerte que era una azotea frente al parque del Retiro. Decía que vivía en una casa de mentira y tenía unas vistas de verdad. Fue una experiencia muy transformadora. Te diría que fue una especie de ritual de paso. Crecí mucho y por así decirlo, pude ser viajera en mi propia ciudad. Me di cuenta que la atención que prestas a todo al viajar hace que la experiencia sea más valiosa. Si puedes replicarlo en tu ciudad tus días pueden ser mejores. Viví momentos maravillosos y otros un poco patéticos.

No todos los hogares son casas ni todas las casas son hogares.

Buscando información me di cuenta que nuestra primera casa es el vientre materno. Descubrí que hay otras casas en las que no nos habíamos parado a pensar y que no pensamos en decorar como la casa de la amistad, la del cuerpo o las historias. Yo tenía un hogar posible lo que no lo estaba buscando en el lugar correcto. Esa historia me permitió constatar que el espacio es vital para construir un hogar; uno no vive del aire ni tampoco en una estrechez puede proyectar cosas increíbles. La gente joven que no se puede independizar no puede proyectar sus sueños porque no tiene un espacio para hacerlo.

¿Qué es LAVIDITA?

Nos dedicamos a la palabra escrita y hablada. Somos gente que venimos de la filología y las humanidades. Creemos que en la literatura es posible encontrar ideas valiosas para reimaginar la empresa y reformular como comunicamos para crear proyectos que no siempre buscan encontrar el sentido, sino también crearlo.

¿Hoy en día en el mundo de la empresa casi todo es el relato?

Qué buena pregunta. A nosotros nos gusta decir que la narrativa no es maquillaje, sino el momento de volver a la verdad. A veces pienso que si las palabras pudieran hablar harían un ‘me too’ de lo mucho que las maltratamos. Están pidiendo un ‘break’ al ruido, al mal uso, a estos relatos vacíos basados en la ejemplaridad, en la experiencia de vida o en la verdad absoluta. En cambio, que bonito es nuestro trabajo cuando consiste en escuchar e ir a buscar lo que realmente pasa allí dentro. En el fondo, ahora hay un deseo de volver a vivir.