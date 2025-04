Una miss a corazón abierto

Desde niña observó los certámenes de belleza, «no sólo por la elegancia y el glamour, sino por la plataforma que ofrecen para transmitir mensajes importantes», comenta Helena Revuelta, la flamante representante de les Illes Balears en el certamen oficial de belleza, Miss RNB 2025. Su participación comenzó ayer en Salou (Tarragona) junto a las representantes de otras comunidades españolas, que competirán por alzarse con el título el próximo sábado, 12 de abril, a las 20 horas, en la plaza Comunitats Autònomes.

Con un corazón que no le cabe en el pecho, Helena dedica su vida profesional a la sanidad como enfermera de ambulancia. «Mi compromiso es seguir trabajando por el bienestar de los demás, desde la salud pública hasta cualquier plataforma». En los últimos meses y de cara a la gran final, se ha preparado, «trabajando la oratoria, pasarela, expresión corporal y sobre todo en su mensaje de valores. También he reforzado mi entrenamiento físico y mental para estar en mi mejor versión. Además he estudiado historia, porque una miss debe ser un referente en todos los aspectos». «Este concurso es mucho más que una pasarela; es una oportunidad para representar valores, cultura y compromiso social», comenta.

Su verdadera vocación profesional está en el sector sanitario, pero a través de las redes sociales, como influencer, y el mundo de la moda, Helena ayuda a mucha gente.

El mensaje

Aprovechando su participación en Miss RNB, más allá de la pasarela y la belleza, el aspecto social con el que quiere abogar con su participación es el apoyo a los municipios valencianos afectados por la dana que han quedado marcados por la tragedia. «El recuerdo de lo sucedido en Sant Llorenç des Cardassar en el año 2018 me hace retrotraerme, desde una profunda empatía, la magnitud de lo que enfrentan estas familias. La pérdida de todo lo que se tiene y el sufrimiento de ver cómo se derrumba lo que se ha construido con tanto esfuerzo es algo que no se puede describir con palabras», comenta Helena.

La pandemia, fue una de las experiencias más difíciles y transformadoras que Helena vivió. «Como sanitaria viví momentos de angustia y sobre todo de una gran responsabilidad hacia los pacientes y sus familias».

Durante la pandemia vivió muchas historias en primera persona.

De alzarse con el preciado título de Miss RNB 2025, su próximo objetivo sería «mostrar todo lo que España representa, un país vibrante, lleno de arte, historia, tradiciones y una capacidad creativa que ha influido en todos los rincones del mundo».

Por otro lado, Helena, pese a no ser mediáticamente conocida, cuenta con un apellido que puede sonarles a muchos y es que su hermano, Diego Revuelta, se ha colado en muchos de los hogares en España a través del programa ‘Espejo Público’, de Antena 3 televisión, junto a Susana Grisso.