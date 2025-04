«Los famosos son todos humanos, no son dioses»

Mayra Gómez Kemp, el Padre Apeles o Juan Muñoz de Cruz y Raya son algunas de las personalidades de los 80 y 90 que el periodista y filólogo Fernando Álvarez ha entrevistado en ‘El podcast de la EGB’ durante los últimos ocho años. Asturiano residente en Mallorca desde hace más de una década, recibió en 2023 el premio a mejor programa de cultura popular por la Asociación Podcast. En esta entrevista Álvarez hace balance de más de 30 conversaciones en los que indagó en el lado más personal de algunos de los grandes nombres de la España pop.

¿Por qué El Podcast de la EGB?

Siempre me interesó ese momento porque ha sido la época más original del arte moderno, por llamarlo de alguna manera, en nuestro país. Todo lo que vino después bebe de ese momento. Prueba de ello es que constantemente estamos recreando los 80 con series de televisión, giras ‘remember’, películas; todo vuelve a los 80 porque fue muy novedoso. Aunque creo que los años 80 fue un momento de ruptura cultural y estética muy importante, quizás sobrevalorado, no fuimos tan relevantes. Nos damos demasiada importancia. Muchos artistas que he entrevistado están de acuerdo que la Movida Madrileña no existió, fue una etiqueta comercial para vender artistas muy distintos entre si que no tenían un concepto de pertenencia a ningún movimiento.

¿Qué quería conseguir con estas entrevistas?

Todas las personas que entrevisto es gente que he admirado de la época dorada de la música, el periodismo o la televisión, actores, cantantes… son todos humanos, no son dioses. Tendemos a idealizar a las grandes figuras y yo en mis entrevistas lo que logro es bajarlos. En las entrevistas, trato no solo de recorrer su trayectoria profesional, sino de de explorar el lado humano, que es la faceta menos conocida de las grandes estrellas. Conocemos sus éxitos pero no sabemos como son detrás del escenario.

¿Se le han ‘desnudado’?

Casi todos, mejor dicho, todos. Alguno me ha costado un poco más de entrada porque yo no soy famoso aunque ahora tengo un bagaje de entrevistas bastante amplio y ahora me es más fácil que me digan que sí. Me han enseñado que son personas como tú o como yo que han tenido suerte en su profesión y que ha sido famosos porque han sido buenos en su profesión. No siempre están de acuerdo con la fama, la fama es un accidente, por decirlo de alguna manera, que llega por hacer bien tu trabajo pero son todos personas normales.

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

No, cualquier tiempo pasado tiende a ser idealizado. Lo recordamos como mejor porque seleccionamos los mejores momentos. Cada época tiene cosas buenas y cosas malas. Pero en lo musical, personalmente, pienso que si. Hoy suena todo igual.