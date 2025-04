Otra Gala de Ballarins Mallorquins, el próximo agosto en el Castell de Bellver

En la inauguración de la exposición de Maraver, colgada en las paredes del Rialto Living, el pintor José María Fayos nos sopló al oído que hermanas Busquets, Francesca y Aina, componentes del ballet ruso Mikhailovsky, de San Petersburgo, Rusia, traían de nuevo a Palma, al Castell de Bellver, la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins. El evento reúne bailarines mallorquines –con sus respectivas parejas de baile–, enrolados en los mejores ballets del mundo.

Así que llamamos a Francesca, a San Petersburgo, para que nos lo contara: «Estamos muy felices de poder anunciar que para este agosto –nos dijo, sin más– se celebrará la segunda edición de la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins. Todavía no tenemos la confirmación de todos los bailarines asistentes, así que de momento no podemos adelantar nombres. Pero lo que sí podemos decir es que estamos deseando que todos puedan venir y que el nivel técnico y artístico serán de máxima calidad. En cuanto a la fecha del evento –añadió–, se publicará muy pronto en la página de las Nits del Castell de Bellver. Así que, de momento, vamos a esperar. Pero sí, la gala se celebrará en agosto en el Castell de Bellver y no nos adelantaremos hasta que no se haga oficial».

Virtuosismo con lirismo

A continuación, Francesca, directora de la Gala de Dansa de Ballarins Mallorquins, en nombre de todos sus componentes y colaboradores, quiere agradecer a Rafel Brunet, director general de Música y Artes Escénicas del Ajuntament de Palma, su confianza y apoyo a la danza, «ya que sin él y todo su equipo, este soñado proyecto no sería una realidad, ya que es fundamental para la danza clásica obtener apoyo institucional para así poder desarrollar su actividad creativa y tener un espacio donde crecer y cultivarse. Y si además puede hacerse en casa, ¿no es esa la mayor inspiración?».

Las hermanas Busquets, en San Petersburgo.

También nos adelanta, eso sí, sin dar nombre todavía, «que los bailarines ya están empezando a pensar en el repertorio que van a bailar en la gala, combinando virtuosismo con lirismo, a fin de crear una combinación única de pasos, música y expresión. Como en la edición anterior, contaremos con pasos a dos del repertorio clásico, duetos de estilo neoclásico y, para terminar, solos. Nuestro nivel de implicación es muy alto y preparamos todo con detalle: un brazo, una cabeza, un acento musical, todo es visible para el público, que esperamos puedan disfrutar un año, con la particularidad de que somos artistas, nacido en Mallorca, acompañados de nuestras respectivas parejas de baile».

Agradecimientos

Pues a ver si gracias a actuaciones como esta, el ballet, en Mallorca, tuviera más reconocimiento institucional, en el sentido que a eventos de esta categoría acudieran políticos, tuvieran que ver o no con la cultura, entre otras cosas para que apreciaran la cultura de los artistas locales que trabajan en el extranjero.

«Por otra parte –señala Francesca–, en nombre de mis compañeros, queremos agradecer el apoyo que recibimos por parte del público en nuestra actuación del año pasado. Para nosotros, fue una experiencia excepcional poder haber contado con un audiencia tan sensible, abierta y cultivada».

Pues dicho queda.

Batacazo

El pasado 21 de junio de 2024 será un día que no olvidará fácilmente el italiano Luigi Prudente, residente en Palma desde 1998. El hombre iba tan feliz por el carril bici que hay en la carretera de Valldemossa, a bordo de su patinete. Había salido de una entrevista de trabajo muy positiva, puesto que le habían empleado en una obra. Pero al pasar a la altura del parque de Can Simonet, su patinete se encontró con un pronunciado desnivel que no vio, lo cual provocó su pérdida de equilibrio, terminando en el suelo, dando vueltas y notando un profundo dolor en el brazo izquierdo y en el dedo meñique de la mano derecha.

Luigi, en el lugar donde se dio el batacazo con su patinete.

Trasladado a un centro médico, fue curado, firmando el médico una baja, que se prolongó hasta el pasado 28 de noviembre Esto le supuso perder el trabajo que había conseguido y tener que buscarse otro, con la particularidad de que, a día de hoy, no puede estirar el brazo derecho en su totalidad y el dedo meñique ha perdido movilidad. Deberá buscarse otro trabajo que no sea de albañil o que requiera hacer esfuerzos con los brazos y manos.

El abombamiento sigue ahí

Naturalmente, Luigi denunció al Ajuntament por la lesión y por lo que esta le supuso –entre otras cosas, y como ya hemos dicho, perder un trabajo–. Dicha denuncia a día de hoy aún no se ha resuelto. También lo denunció Ultima Hora a través de un reportaje que le hizo a Luigi días después del accidente.

Luigi y un usuario en patinete.

«Hace poco me han pedido que les lleve un informe del perito médico antes de 20 días», nos dice. Pero es que nueve meses después de aquel accidente producido por el abombamiento en el carril bici, a consecuencia, seguramente, por el crecimiento de la raíz del árbol que está frente a él, el defecto sigue ahí «y, como no se ve, origina caídas a los que van en patinete, según he sabido», nos dice Luigi. Es un dato que nos confirman tres personas que van en patineta en lo que estamos allí «y como no lo ves, si lo pillas mal, te la pegas», afirma uno de los usuarios del carril bici con el que hablamos. Esperemos que a quien corresponda habrá tomado nota.