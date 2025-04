Empresarios y vecinos de Platja de Palma frente la inseguridad que hay

El alcalde de Palma ha dado a conocer las medidas que Cort tomará respecto a la seguridad de la Platja de Palma a partir de Semana Santa, que por lo que vemos serán muchas, lo cual no debe de extrañar, pues los problemas en cuanto a seguridad en dicha zona turística son también numerosos. Y lo afirmamos porque los conocemos -pues son también muchos los años que rondamos por dicha zona-, y los conocemos viéndolos y también porque nos lo cuentan vecinos y empresarios de hostelería y restauración. Por tanto, ¡bienvenidos sean! Sí, porque en lo que llevamos de temporada -este año ha comenzado en marzo- la inseguridad ya está ahí. Nos lo contaron la otra noche, cuando todavía el batle Jaime Martínez Llabrés no había dado a conocer el plan contra la inseguridad de ese lugar. Y es que Fulgencio Coll y Jero Martínes, concejales de Palma por Vox, nos invitaron a asistir a un encuentro que iban a tener con vecinos y empresarios de la Platja de Palma. Así que nos apuntamos a dicha reunión, a la que asistían el presidente de restauración de la zona y el de hostelería y algunos vecinos, entre ellos el presidente de la AAVV de la Platja de Palma, Francisco Nogales, y la presidenta de la Federación de Veïns Ciutat de Palma, Mar Mesas.

Cuatro tipos de delincuentes

Sentados en torno a una mesa de un restaurante de la calle Llaüt, empresarios y vecinos fueron enumerando los principales problemas con los que se enfrentan a diario. No difieren mucho a los de años anteriores, aunque hay más violencia por parte de los delincuentes, que según nos contaron «son de cuatro tipos: nigerianas que roban a primeras horas de la noche; argelinos que suelen robar a los turistas y apalizar a los que se les resisten; rumanos, dedicados al robo y senegaleses procedentes de Calvià, que han decidido venirse a la Platja de Palma porque en Punta Ballena y alrededores, desde el verano anterior las cosas han cambiado mucho, en el sentido de que hay más vigilancia, y también porque agentes del orden han sustituido el uniforme por la ropa de paisano, lo cual supone un problema para los hampones. Tanto, que han decidido largarse a la Platja de Palma, donde más que para hacer venta ambulante roban, y a veces con violencia», nos comentan.

Vigilancia presencial

Tras la conversación, nos dimos una vuelta por una de las calles más frecuentadas y notamos que había bastante animación, y que frente a ciertos bares están los vendedores ambulantes. Tampoco dejan de llamarnos la atención los tipos apostados cerca de la salida de dicha calle, sin hacer nada. Son las personas que nos han citado en el restaurante, que están a la espera de que salga del establecimiento algún turista al que sorprender. Y esperan pacientemente, hablando entre ellos, pues saben que tarde o temprano entrarán en acción. «Por ello -nos dice uno de los empresarios- es necesario incrementar mucho la vigilancia, ya sea en forma de policía, ya sea en forma de cámaras y drones. Pero que esa vigilancia sea presencial, y que además, los policías no sean como farolas, estáticos, aislados, sino que se vean unos a otros, de lo contrario será como en años anteriores. Porque hay más: a la delincuencia apuntada, hay que añadir la venta de alcohol de noche, cuando cierran las tiendas, y el menudeo. Porque en las calles se vende droga».

Los empresarios y vecinos confían que este año, entre la salida de la denominada Norma Cívica, y esa inversión de ocho millones de euros que anuncia el alcalde Martínez para vigilancia en la Platja de Palma, la cosa mejore, dejando, también, muy claro que esos ocho millones salen de los veintiuno que Cort va a destinar a esta zona a fin de mejorarla, lo cual -repetimos- es justo, ya que todo ese dinero sale de los treinta y ocho millones que por concepto del ITS ha aportado la Platja de Palma a lo largo del ejercicio pasado. Por tanto, es lógico que se reinvierta ese dinero aquí, y que se reinvierta, sobre todo, en seguridad.

Tras el encuentro, paseo por las calles conflictivas de la zona.

Así, pues, señor alcalde Martínez, sepa que allí reciben muy bien su plan contra la inseguridad. Hay que incrementar notablemente el número de policías locales, callejeando, cámaras, drones y todo lo que sea necesario para parar a los delincuentes, que, repetimos, este año son más numerosos y violentos que en temporadas anteriores. Y esto se palpa a la legua, lo cual pudieron comprobar los concejales de Vox pateando las calles más conflictivas, en una de las cuales, por cierto, no estaría de más abrir una comisaría, como la que quiere abrir en la Plaça d'Espanya, de Palma. Una comisaría a la vista para que el delincuente se sienta vigilado, una comisaría y policías que -repetimos- se paseen por las zonas más conflictivas. Policías en movimiento, que se vean los unos a los otros, y que además sean vistos, ya que los problemas están en dichas calles, no en los coches mal aparcados, ni en los locales de ocio. ¡Ah!, y no estaría de más que, según comentaron empresarios y vecinos, la Delegación de Gobierno planificara el trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil, con la Policía Local de Palma y de Llucmajor.

Seguimientos

Por lo demás, los vecinos piden que en la zona, al no ser todos los que viven en ella turistas, sino que hay personas que residen allí durante todo el año, se creen infraestructuras, que no las hay. Y para terminar, Fulgencio Coll propuso a los empresarios y vecinos que, una vez puesto en marcha el plan que Cort tiene en cuanto a seguridad para la Platja de Palma, hacer un seguimiento, con el objetivo de que le informen periódicamente de lo que funciona, y lo que no para enmendar errores. Aunque hemos visto que también el alcalde quiere hacer un seguimiento del mismo. Pues mejor si son dos, ¿no?