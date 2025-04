Youtube cumple 20 años: los cinco vídeos más peculiares con protagonistas de Mallorca

El 23 de abril de 2005 a las 20:25 horas se subía a la recientemente creada YouTube el primer vídeo del portal ‘Me at the zoo’ (Yo en el zoológico’ un breve clip donde uno de los fundadores de la web, Jawed Karim, afirmaba que los elefantes tienen una larga trompa mientras vemos a algunos de ellos de fondo. Este video, en apariencia banal, marcó un hito al ser el primero de lo que después se convirtió en la web audiovisual más importante del mundo.

Dos décadas después, es seguro que la mayoría de nosotros hemos pasado centenares de horas frente a una pantalla consumiendo alguno de sus vídeos. Hoy traemos los cinco más famosos protagonizados por mallorquines o rodados en la Isla. Una variopinta selección en la que la mayoría de ustedes recordarán haber encontrado un payés de Felanitx apunto de ser abducido por un platillo volante en su finca, la señora mallorquina decepcionada porque su hija se ‘casaba’ con Dios o un joven Miquel Montoro y sus ‘taronges’.

Mención especial para el Guardián de las estrellas y su mensaje navideño desde la plaza de España de Palma o la gran Bel ‘Rabassona’ y su monumental cabreo por el ¿injusto? descenso del conjunto inquero ante el RCD Mallorca en 1945. Toda una muestra intergeneracional de la Mallorca más peculiar y espontánea que ha hecho reir a millones de personas más allá de las fronteras de la Isla en los primeros 20 años de YouTube.

El niño payés que puso a Mallorca en el mapa

Uep! Com va? Hoy os explicaremos las naranjas», así empezaba el vídeo mallorquín más famoso de You Tube. En él un niño regordete y con voz aflautada explicaba con rigor y método las propiedades de este cítrico desde el huerto familiar de la finca de Sant Llorenç des Cardassar. Lo que empezó como un simple pasatiempo para un crío de 12 años terminó, sin que él se lo hubiera imaginado nunca, catapultándolo a platós como el del programa La Resistencia donde hizo grandes migas con David Broncano gracias a su ironía y carisma. Hoy, ya con la mayoría de edad cumplida, ha dejado de ser ese niño entrañable al que le encantaban las ‘pilotes’ para ser un influencer al que se le rifan las marcas y los espacios de televisión.

Volviendo al vídeo, llama la atención que el clip fue grabado por la hermana de Montoro con su móvil y en algún momento la imagen se descentra y se ‘quema’ por la luz. La recomendación de Montoro empezó a correr como la pólvora en 2018 por mensajes de WhatsApp y redes sociales haciéndolo un personaje reconocido en toda España y convirtiéndolo más tarde y por voluntad propia en un embajador de la payesía de Mallorca en todo el país.

Una nave extraterrestre en una finca de Felanitx

Una madrugada de hace 15 años, el payés ‘felantixer’ Joan Antich se encontraba labrando su finca de Son Suau cuando, según él, vivió una experiencia paranormal cuyo testimonio se convirtió en historia de Mallorca. El vídeo fue grabado por la bodega 4Kilos durante una entrevista que pretendía dar a conocer la relación de los agricultores con la tierra y la vid. En él, Antich mira a cámara con una expresión extremadamente seria mientras describe durante casi dos minutos de manera sesuda y con todo lujo de detalles su contacto con «un ‘aparato’ como un microbús» y unos humanoides que eran «talment com noltros». Vestido con un polo azul turquesa y con un marcado acento de pueblo el payés prosigue su relato desde el lugar de los hechos y detalla su peculiar experiencia. La historia va aumentando en tensión de manera gradual y descubrimos que estos seres habrían venido hasta Mallorca para tomar muestras de tierra. El clímax llega cuando el payés recuerda que temió que vinieran para secuestrarlo.

Finalmente, vemos a Joan en un plano panorámica señalando la ubicación desde donde vino el platillo volante hasta el lugar por donde este se marchó. El ovni de Son Suau ha sido el último exponente mediático de la ufología en la Isla, una disciplina que en los años 80 se convirtió en todo un fenómeno social.

La felicitación de Navidad más marciana

Continuamos con la Mallorca más galáctica para retroceder hasta la Navidad de 2010 cuando un cámara de una televisión local se encontraba preguntando a la gente que paseaba por el mercadillo de la Plaza de España de Palma buscando a algún peatón que quisiera ofrecer un mensaje de Navidad a los espectadores. El periodista no se hubiera imaginado nunca lo que venía a continuación.

Un joven de unos 30 años vestido con una gorra «que parece el sillín de una bicicleta», según un comentarista de YouTube, además de una camiseta de Metallica, improvisa un monólogo en el que se define como «el Guardián de las estrellas» y reflexiona sobre la creación del universo y su plan para salvar el planeta tierra. Todo en un marcado acento andaluz con el que salpimenta su discurso de insultos y palabrotas. El hombre prosigue en su relato según el cual ha «convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando para destruir la Tierra». Aquí es cuando se viene arriba y empieza a enumerar que «la Biblia me la paso por los cojones, al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, por que es mi madre ¿eh?.

La mujer que más sufre por el C.D. Constància

El 20 de mayo de 1945 se llevó a cabo uno de los partidos más célebres de la historia del fútbol balear. En él, el RCD Mallorca venció (2-0) al Constància bajo sospechas de amaño condenando a los inqueros a bajar a la tercera división del fútbol español y no volver nunca a la élite del balompié . Más de 60 años después, Isabel Gual ‘Rabassona’ (Inca, 1941), una vecina hasta ese momento anónima de la capital de Es Raiguer dio a conocer este suceso a una parte de España cuando visiblemente airada ofreción un testimonio al programa 4-4-2 de IB3 cargado de frases célebres. «Al Mallorca no el puc veure», grita ‘Rabassona’ mientras mueve con violencia los brazos y añade que «siempre le roban, si Ballesteros (defensa del Mallorca en ese momento) ha hecho más faltas que un Cristo» para terminar con el célebre «i li roben, i li roben, al Mallorca li roben. Ells no han robat res mai».

Aunque su testimonio se emitió en IB3, la popularidad de Bel llegó cuando un usuario anónimo subió a You Tube un montaje del programa de TV3 APM? en el que se la ‘aparejaba’ con un histérico aficionado del FC Barcelona célebre por la frase ‘ho haveu vist?’. ‘Rabassona’ fue una de las primeras directivas de club de fútbol a mediados de los años 70 y ha sido abonada del equipo durante siete décadas.

«Nuestro yerno no nos va a dar nietos»

Madò Catalina acudió a regañadientes a la misa más importante de su vida. En ella, su hija de 40 años «que jamás ha estado con un hombre» contrajo ‘matrimonio’ con un yerno más que especial: Dios. La agencia de noticias Atlas entrevistó en 2012 a la señora en la entrada de la Seu y Catalina haciendo gala de una honestidad brutal explicó que «he venido a pesar de que no estoy conforme con lo que está haciendo, pero me tengo que conformar. Yo hubiera preferido que se hubiera casado porque este yerno que voy a tener… ¿qué quiere que le diga?». El reportero, sagaz, apunta: «ese yerno es dios». Todo oímos sonar el órgano de la catedral de Mallorca, lo que le imprime al vídeo un carácter todavía más solemne.

A partir de ese momento, la señora explica una historia familiar cuanto menos atípica: «ahora la apoyo. Hace años que discutimos. Siempre iba cada día a misa. Tócate las narices con tanta misa. Era una chica joven y eso no se hace». Y es que la monja es hija única por lo que «este yerno que es Dios nietos no nos va dar», por lo que la señora se resigna a «tener que dejar todo nuestro patrimonio a las monjas. Eso me sabe mal».