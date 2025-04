«En según que pasarelas de moda, las modelos tatuadas estamos vetadas»

La conocí la semana pasada, cuando asistió a una entrevista en la radio-bar que El Chopo tiene en el Alpendre, quedando luego para charlar un rato con ella. Se llama Yenia Angulo García -@yenia_cmgy, así es su Instagram-, nacida en Camagüey (Cuba), y biznieta de emigrantes asturianos. Se vino a Mallorca porque en su país, dada la situación política, nada, o poquísimo, hay que hacer en el mundo laboral. «Por eso me fui, sin ningún proyecto, ni idea concreta. Simplemente, me marché para salir de Cuba, como hacen casi todos los cubanos que emigran, todo porque allí no hay futuro». Y salió, como quién dice, a la aventura, viniéndose a Mallorca porque así lo quiso el destino para abrirse camino como pudiese, a través de la pintura, la fisioterapia y el modelaje.

Pero como a poco de estar aquí vio que encontrar trabajo como modelo no parecía fácil, optó por probar en Barcelona, pensando que al ser una ciudad más grande, el abanico de posibilidades laborales sería mayor. Pero le sorprendió el ‘procés’, lo cual echó al traste muchas de esas posibilidades, «al pretender algunos imponer el catalanismo, incluso la independencia, en lo cual, tanto mi expareja (español), como yo, no estábamos de acuerdo al no entender como españoles se querían separar de España. Como protesta rodeamos el balcón de casa con banderas españolas, enfrentándonos a ellos cuando había manifestaciones proindependencia y arrancando de las paredes sus símbolos».

Años después, sola, y sin pareja, pero con un hijo, regresó a Palma, donde se gana la vida como fisioterapeuta y pintora, porque como modelo tiene problemas por tener tatuajes.

Pintora

Por cierto -y abrimos un paréntesis-, el próximo día 2 de mayo expondrá sus obras en el bar El Refugio, de la calle Donants de Sang, 8, de Palma. «Mi pintura es abstracta conceptual -así la define-, ya que combino lo abstracto con pensamientos o preguntas sobre cuánto me rodea». Nos enseña, a través del móvil, algunos de sus cuadros y, la verdad, lo que ves en ellos llama la atención, entre otras cosas porque vas descubriendo que en su visión de lo abstracto hay algo más que rayas, manchas y colores diversos, por lo que pensamos que van a gustar.

‘Freelance’ modelo alternativa

Volviendo al modelaje, Yenia se autoengloba entre las denominadas freelance modelo alternativa, y dentro de estas, como urban y fitness. Todo por los tatuajes que lleva en su cuerpo, «que dependiendo del proyecto en que participes, pueden ser un plus, o un soporte. O por el contrario puede ser excluyente».

-Veamos, explíquese.

-Muy sencillo. ¿Has visto en algún desfile de vestidos de novia a alguna modelo tatuada? ¿No, verdad? ¿Y sabes por qué? Porque en esa pasarela, las modelos tatuadas no tienen cabida. A pesar de que las tatuadas también se casan, vestidas de novia. Pues, pese a eso, las modelos tatuadas estamos vetadas, lo cual no entiendo, ya que pienso que el tatuaje no tiene que ser una limitación para las modelos, y mucho más si el diseñador es una persona que confía plenamente en su trabajo. Pero no, ahí no tenemos nada que hacer. Además, en los castings te avisan que si estás tatuada, no asistas, ya que en esa pasarela, o en la de lanzamiento publicitario de nueva colección, no tienes cabida.

-Carolina Herrera en su último anuncio de colonias, el del zapato de alto tacón, la promociona con modelos altas, bajas, delgadas, gordas, blancas, negras… Lo que da a entender que sus perfumes son para todo tipo de mujer al margen de su anatomía y color.

-Pues en modelaje de novias, y para según que firmas de ropa, o establecimiento, los tatuados estamos vetados, lo cual, pienso, que además de ser un error, ese veto no es justo, pues, ya digo, mujeres y hombres tatuados se casan, o lucen prendas de grandes marcas o de prestigiosos diseñadores, dadas a conocer en desfiles. Pongo como ejemplo a David Beckham o a Sergio Ramos, muy tatuados, pero muy elegantes, lo cual significa que la prenda nada tiene que ver con el tatuaje, sino todo lo contrario: a veces el tatuaje realza la prenda, pero las cosas están así.

-¿Qué les queda?

-Nos queda la prenda deportiva y urbana, en cuyos castings sí quieren modelos con tatuajes.

-¿Cómo se las arregla una modelo que vive en Palma, dónde apenas hay oportunidades?

-A través de internet hay una red de castings para márketing y publicidad en Madrid y Barcelona, en los que te dicen las características que has de tener para presentarte. Porque hoy día, la mayoría se hacen de manera online, al menos la primera fase, que es la de capacitación. Y ya ahí te dicen a través del correo «no presentar material si tienes tatuajes grandes y visibles». Por tanto ya no envías tu book fotográfico. Y entre ellos, incluyo también los cásting de joyería.

-¿Y lencería?

-Depende de cómo se realiza el lanzamiento de la marca, o a qué público vaya dirigida. Si es para jóvenes, los tatuajes en los modelos son aceptados.