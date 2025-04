¿Para cuándo la reposición del puente sobre la autopista?

El pasado 8 de noviembre, un camión grúa, que llevaba la pluma desplegada, derribó el puente peatonal que unía la barriada de La Soledat y el polígono de Llevant con el polígono de Son Morro. Es una zona en la que hay muchos establecimientos, lo que hacía que dicho puente fuera muy transitado a lo largo del día.

El incidente se saldó con tres obreros heridos y con el puente destruido.

Cinco meses sin puente

Desde entonces a hoy –ya casi cinco meses–, el puente no ha sido sustituido por otro. Todo lo contrario, del puente derribado no queda ni rastro y su sustituto ni se le espera. Al menos eso fue lo que nos dijo una usuaria del mismo. Llamó al Consell para preguntar cuándo habría puente y le contestaron que por ahora estaban ocupados en arreglar la autopista, dado que la temporada turística está a la vuelta de la esquina.

Vale, de acuerdo, pero una cosa nada tiene que ver con la otra. La autopista, que duda cabe, ofrece un servicio no solo al turista, sino a cualquier ciudadano de la Isla que tenga necesidad de hacer uso de ella. Dicho puente también ofrecía la posibilidad de que muchas personas pudieran cruzar a diario a través de él y ya no lo pueden hacer. No les queda más remedio que buscarse la vida haciendo un largo y complicado y a veces peligroso camino. No olvidemos que hay una autopista pegada a él.

Nosotros lo hicimos desde La Soledat, tras haber dejado aparcado el coche junto a unas viviendas próximas a la carretera. De ahí a Ikea, tuvimos que bordear la rotonda existente entre la calle Manacor y la autopista y seguir caminando a lo largo de 300 o 400 metros, paralelamente al cuartel de bomberos.

Este es el lugar del polígono de Son Morro donde llegaba el puente peatonal que cruzaba por encima de la autopista –a la derecha– y del que no queda ningún resto.

Teníamos la autopista a un metro de nosotros. Es una vía que va a tope de vehículos. Una vez traspasado este punto, seguimos caminando, ahora, durante 20 o 25 sobre una estrecha acera por la que pasa una sola persona tirando del carrito de la compra. Y siempre bordeando la autopista. Llegamos hasta Son Morro, donde, para cruzar, el primer paso de cebra se encuentra a unos 200 metros.

Regreso

Y luego, una vez que se ha hecho lo que uno tenía que hacer, se regresa por el mismo camino a veces con gente, a veces con no tanta gente, a veces con muchos coches pasando muy cerca y a veces con no tantos. Y ese camino, por falta del puente peatonal que cruza la autopista, lo tienen que hacer muchos ciudadanos a diario desde hace cinco meses y que de no poner otro puente peatonal como el que había, lo tendrán que hacer muchos meses más. Como poco, lo tendrán que hacer hasta que termine la puesta a punto de la autopista. El Consell debe ser consciente de la necesidad de ese puente para los vecinos, tanta como la autopista para los turistas.

Hace cinco meses, el puente peatonal estaba ahí, sobre la autopista.

Que pregunten a los usuarios

¿Qué hay dudas de cuánto contamos? Pues que el Consell haga una encuesta entre las personas que a diario, por falta de puente, han de hacer el susodicho recorrido y verán que sí, que el puente es necesario, tanto como que regulen la temperatura de la Estación Intermodal, sobre todo en verano, y arreglen sus escaleras mecánicas. Son, posiblemente, las escaleras mecánicas públicas que más veces se rompen al año o, dicho de otro modo, que más veces están fuera de servicio.