El estado del puente de madera, cada vez peor | ¡Ojo al 5 de abril!

El pasado noviembre denunciamos el mal estado en que se encontraba el puente de madera sobre el Torrent de na Bàrbara, a su paso por el Nou Llevant. Pues bien, cinco meses después el estado de dicho puente ha empeorado, por lo cual, como bien diría Murphy en su tercera ley, ‘si algo puede ir a mal, irá a mal’, y ahí ha ocurrido eso, que lo que estaba mal, como no se ha arreglado, ha ido a peor.

¿Y ahora, qué? ¿Tendremos que esperar cinco meses más para decir que ha empeorado aún más? Porque como decimos –lo cual se ha demostrado otras veces–, si estaba mal antes, ahora está peor. Entonces... ¿Qué? Manos a la obra, ¿no?

Porque les cuento:

1.- Los hierbajos crecen a discreción a lo largo del puente, y en algunos puntos más que en otros. Hierbajos, ahora verdes, a causa de las lluvias, pero que pronto se secarán y resecarán, con lo cual el espectáculo será más decrépito.

2.- Parte del suelo es de tierra, otra parte de madera y otra de ladrillo. ¿No sería lo suyo que todo fuera de ladrillo?

3.- Y es que si en el suelo de tierra crecen hierbas, en el de madera vemos que se han abierto brechas a través de las cuales se ve el cauce de ‘sa riera’… Brechas que se harán mayores.

4.- Parte del pasamanos de una de las balaustradas está hecho una pena, tanto que nunca me podría imaginar el pasamanos de la balaustrada de Cort en ese estado. Pues bien… Está astillado y en según qué trozos la madera ha sido arrancada, tanto, que pide a gritos un arreglo.

5.- Al final del puente que da al parque, observamos que las balaustradas de los dos lados se mueven de izquierda a derecha de forma considerable, por lo que, a cada día que pase, se moverán más hasta que se caigan. Es más, tres de las maderas que soportan la de la derecha, están ya en el suelo, tiradas como colillas.

En el suelo, de madera, ladrillo y tierra, crecen los hierbajos, mientras que sus balaustradas están rotas y se mueven.

Por todo ello, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? ¿Nos ponemos manos a la obra? ¿Mandamos al coordinador de zona para que ratifique cuánto les cuento? Porque puentes en ese estado no harán de Palma una ciudad de referencia, que es lo que pretende el alcalde…

¿Pequeños unidos...?

Estuve en el Bar Cristal, en el programa de Manolo, introductor en Mallorca de las radio-bar, que tenía como invitado al abogado y político de partido liberal Fernández Ochoa.

Finalizada la entrevista, tomando un cortado con él, le expusimos que como los partidos políticos pequeños, como el que preside, no se unan, los votos que consigan en las urnas no les servirán de nada, y sí a los partidos mayoritarios, «porque esa experiencia ya la habéis tenido en otras elecciones», le recordamos.

Fernández Ochoa asiente, añadiendo «que por eso, a dos años vista de las próximas elecciones, ya nos estamos moviendo a fin de unirnos, puesto que yendo solos poco podemos hacer, salvo favorecer a los grandes… Aunque ya hemos descartado a uno –matiza–, el Unión Independiente Binissalen, al pretender resucitar a Unió Mallorquina, un partido que, pensamos, ya tuvo su recorrido. Pero es que, aun así, somos varios partidos pequeños, Partido Regional Balear (PRB), Coalición Balear (CB), Reset y Proyecto Liberal Balear, los que podemos formar una coalición de corte liberal con la que presentarnos a las urnas en 2027. Porque, además, estamos en contacto con personas físicas de varios municipios interesados en constituir una plataforma, que asentará sus bases el próximo día 5 de abril, en la sede de S’Ull, un partido con representantes en Llucmajor, que también apoyará esta coalición.

Para Fernández Ochoa, si solo no puedes, únete a otros que piensen como tú.

Además, se mantendrá contacto con el Partido Liberal de Campos y haremos una invitación a todos los partidos de corte liberal que se sumen a esta iniciativa ante la situación política que vivimos, que no es otra que la del descontento generalizado. Esta plataforma demostrará cintura política, valores democráticos y estará conformada por partidos que tenemos una larga trayectoria acreditada de servicio público sin más interés que el de conseguir un mejor progreso para las Islas».

El sábado, primera reunión

Fernández Ochoa, con experiencia en elecciones no ganadas, esta vez se siente optimista, «y no es el cuento de la lechera, eh, sino que es una realidad, ya que si nos unimos, como esperamos, con dos años por delante para ir trabajando, podemos ser en el futuro un cambio dentro del panorama político que vivimos. Por ello, el próximo sábado nos reuniremos en s’Arenal a fin de ir poniendo las bases para empezar a trabajar juntos. ¿Qué somos muchos partidos, por lo que no será fácil ponernos de acuerdo? En España hay coaliciones de partidos que están funcionando. ¿Por qué no nosotros? Y más cuando tenemos claro que ninguno de los que nos vamos a reunir estamos de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo en los últimos años, y también que cada uno por su cuenta no hará nada. Por eso, pensamos, que unidos podemos conseguir unos 30.000 votos... Y ya digo, no es el cuento de la lechera».