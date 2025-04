Biel Ramón se alza con el LXX Campeonato de Coctelería de les Illes Balears, por segundo año consecutivo

Next

Los participantes del LXX Campeonato de Coctelería de les Illes Balears, organizado por la Associació de Bartenders Illes Balears, no pudieron con, un incombustible Biel Ramón, quien se alza, por segundo año consecutivo, con el preciado galardón. Su propuesta ‘Coloma 75’ fue la gran elegida, pero también reconocida en la categoría de conocimiento. Propietario de un bar en Alaro y otro en Inca, Biel Ramón lleva una década en la profesión. «Al terminar la carrera de Historia me metí en el mundo de la Hostelería. Me formé y ahora puedo decir que vivo de mi pasión, fusionando la historia de Mallorca, la agricultura y la gastronomía. Soy un defensor nato del producto local, de la destilería en la Isla y la historia, porque la coctelería es gastronomía líquida».