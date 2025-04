Vistiendo la mesa de The White Lotus

La belleza de los matices brilla en la portada ‘floral’ del disco Power, Corruption & Lies de New Order, una banda de pop dulcemente centrifugado por sintetizadores. Esa portada me recuerda vívidamente a la foto que observan en la cabecera de este reportaje, en la que aparece Chicosé Cubero mostrando uno de sus elaborados diseños.

Charlamos con este profesional del ramo floral –también conocido como Sr. Feroz– cuyo trabajo se enfoca en cuidar las plantas al detalle y con sensibilidad extrema. Sus diseños no han pasado inadvertidos, de ahí que fuera el elegido para vestir el jardín del Four Seasons Formentor con motivo del evento de promoción de la serie The White Lotus, que el pasado 17 de marzo trajo a Mallorca a una larga lista de celebrities, encabezados por el actor británico Jason Isaacs, protagonista de la tercera temporada de esta streaming fiction de la plataforma Max.

Si no la conocen tomen nota, porque The White Lotus es de esas series que no deja indiferente. Ambientada en un resort de lujo, su trama explora las relaciones entre individuos acomodados y caprichosos que liberan sus peores instintos en un festín de humor negro y provocación teñido por la incomodidad. Su galería de personajes insatisfechos, neuróticos, miserables y cargados de mala conciencia son el mejor terreno para escudriñar la podredumbre de la sociedad de consumo.

Nuestro protagonista se reconoce «muy fan de la serie», de ahí su emoción al recibir «una llamada de una agencia de Madrid que me hacía un encargo para trabajar en un evento en Formentor». Aclara que de inicio «no quisieron revelarme quién era el cliente; unos días más até cabos al leer en vuestro periódico que la serie iba a hacer una promoción en la Isla. Y finalmente cuando hablé con el cliente y fuimos concretando detalles me confirmaron que iba a trabajar para The White Lotus».

Explica Chicosé que tuvo «total libertad creativa» para realizar el trabajo. «Preparé la decoración de las mesas donde iban a comer, también la decoración de las mesas de cóctel». La única directriz que recibió fue «que el diseño fuera muy tropical, que tuviera un cierto rollo Tailandia. Decidí inspirarme en los colores que aparecen en la serie, que es muy brillante, muy glamurosa, pero tiene una parte dark muy potente».

De ahí que eligiera «una paleta de color con granates y verdes muy oscuros, pero también tonos luminosos como naranjas brillantes. Todo ello envuelto en un contraste misterioso y oscuro». Reconoce que no se topó con ningún actor, «llegué varias horas antes para dejar el trabajo montado». Aunque le hubiera encantado conocer a Jason Isaacs, cicerone del evento, «su trabajo en una de mis sagas cinematográficas favoritas, Harry Potter, me marcó».

Sensibilidad

Los trabajos de Chicosé subrayan una sensibilidad ajena al de la floristería convencional, destacan por su originalidad y el storytelling que las mueve: «Necesito que en mi cabeza haya una historia para estructurar la composición, la carga del color y la forma. Me gusta contar una historia en cada arreglo», concluye.