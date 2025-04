El próximo 5 de abril el macedonio Vangel celebra sus 70 años en la música

Vangel Mackovski, músico multiinstrumentista y compositor, de origen macedonio, nos habla del concierto que tendrá lugar en días próximos, en el que celebrará sus 70 años en la música. Además, relanzará su obra musical Galilea, que gira en torno al Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, y presentará también su monografía Por el sendero de espinas y piedras a los pies del Señor, en la que nos habla de su vida como músico, sobre los instrumentos que tocó, de su familia y de cuándo y cómo sintió la llamada de Dios, a raíz de la cual se hizo misionero junto con su esposa.

Vangel reside en Palma desde el año 1970, en el que fue contratado durante seis temporadas por la dirección de la que fuera famosa sala de fiestas, Bavaria, junto con el grupo de Georg Oswald, conocido más por ‘Mandy’, que se dio a conocer a través de la canción, que fue hit europeo, Melancolía en septiembre.

Vangel nos recuerda que dicha sala de fiestas, con una cabida para 1.200 personas, fue, posiblemente, la más visitada en los años 70, «pues a diario llegaban turistas de todas partes, sin olvidar al público mallorquín, que acudía a ver nuestro espectáculo».

Vangel Macedonia Show

En 1978, después de ganar el primer premio en un concurso internacional de variedades en la ciudad de Graz, Austria, se independizó del grupo, montando su propio espectáculo como multiinstrumentista, Vangel Macedonia Show, estrenándose en el hotel Ritz, de Barcelona, donde estuvo actuando a lo largo de un mes. Posteriormente, actuó durante cinco meses en el hotel Son Vida, de Palma, siguiendo en la Sala de Fiestas Tagomago, Jartan’s, casinos de Palma y de Ibiza, Tito’s, «y en más de 40 establecimientos turísticos en Balears, siendo pionero al introducir espectáculos musicales variados, de carácter internacional. Con su espectáculo musical y original forma de interpretar actuó, además, en Alemania, Austria, Suiza, Canadá y Australia, siendo único en este género, entre otras cosas porque algunos de los instrumentos que tocaba los había fabricado él».

Siempre creyó en lo que hacía

Sin embargo, no todo fue sobre ruedas a su regreso a Mallorca después de finalizar el contrato con el Hotel Ritz ,de Barcelona. «Una conocida cadena hotelera de la isla -recuerda-, me contrató para todo el verano, pero después de un mes de actuar en ella, su director de animación me despidió en plena temporada, y lo hizo sin motivo aparente. Fueron momentos de mucha tristeza, en los que me sentí derrotado injustamente, pero viendo que así no podía seguir, apretando los dientes con fuerza, decidí luchar con la certeza de que el espectáculo que ofrecía, no solo funcionaba, sino que iba a seguir funcionando con éxito. Así que me subí a mi coche con una carpeta llena de propaganda de mi espectáculo y recorrí diferentes hoteles de la isla ofreciendo una actuación gratis, y… Pues que el resultado fue total, ya que en cada hotel que presenté mi espectáculo sin cobrar, fui contratado para actuar un día cada dos semanas hasta final de temporada. Y a partir de ahí, nunca me faltó el trabajo a lo largo de treinta años, siendo uno de los artistas más solicitados en la isla».

De esta manera, Vangel acalló bocas de aquellos que con ligereza decían que había tenido suerte, «cuando esa suerte no fue más que el resultado de miles de horas invertidas en esfuerzo y trabajo para poder ser multiinstrumentista y mantenerme como tal».

Será el 5 de abril próximo

Volviendo a la celebración Vangel, 70 años en la música, diremos que esta tendrá lugar el próximo 5 de abril, en la Iglesia Bautista de Es Rafal, a partir de las 19.00 horas.

«Durante el espectáculo aparecerán en escena narradores, cantantes, mimos, bailarines y, por supuesto, todos mis instrumentos, entre 16 y 17, además de mi música. También, como mencioné antes, se escuchará la obra Galilea, y... Pues que será un espectáculo variado, que espero guste al público asistente.

Vangel, y su mujer, Juana Mari, llevan 30 años como misioneros en Macedonia.

Misioneros en Macedonia

¿Qué por qué esta celebración en un templo de la Iglesia Bautista? Sencillamente, porque tanto su esposa, Juana Mari, como él, son miembros de la misma, «pero, sobre todo -matiza-, somos siervos de Dios, y como tales, desde hace 30 años somos misioneros en Macedonia, y a través de la asociación benéfica Visión Macedonia, que yo presido, ayudamos a personas y a familias necesitadas. Y lo hacemos sin ánimo de lucro, como un servicio a Dios, Y es que -añade- es un privilegio ser útil a los pobres».