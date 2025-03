Antes de lo que pensamos | 70 años | Otra de asfalto | Maraver y África

Recordáis que a mediados de la semana pasada -el miércoles si mal no recuerdo-, en esta sección, denunciamos el mal estado del asfaltado de varias zonas de Palma. Sí, el pasado miércoles publicamos en esta ventana el arreglo que Cort había hecho en la plaza de las Columnas, de Palma, la semana anterior. En el comentario, ilustrado con una fotografía, poníamos en duda la efectividad del mismo, en el sentido de que nos daba la impresión que la gravilla con alquitrán no es lo más apropiado para cubrir un enorme bache que se había hecho en el piso de ladrillos de dicha plaza, y más teniendo en cuenta el tráfico que tiene.

Es lo que nos imaginábamos

Pues bien, no ha llegado a las dos semanas que se hizo ese arreglo para que, en medio del mismo, el asfalto haya saltado, dejando en su lugar un agujero que se irá haciendo cada vez mayor, salvo que lo reparen ya. Y de momento, a través de él, estamos viendo cinco adoquines. Y si enseguida no se ponen manos a la obra como Dios manda, pronto veremos diez. Y como lo que está mal, sino se arregla empeora, pues…

Lo que extraña al ciudadano es, primero, que no se evalúe qué tipo de material se precisa para una obra de este tipo, y segundo, que una vez concluida, no haya una inspección que dé el visto bueno a la misma, y como no se hace, pasa lo que pasa. Una chapuza.

Algo parecido ocurrió hace unos meses con la zanja que había en Marques de la Fon Santa, esquina Avenidas. Lo denunciamos, lo taparon con gravilla y alquitrán… ¡Ojo!, advertimos, pues aquel apaño no pareció una chapuza, como así fue, pues a los quince días estaba peor que antes, por lo que tuvieron que volver, y ahora hacer la obra bien hecha. O sea, en vez de ir una vez y hacer bien el trabajo, como estuvo mal hecho, tuvieron que volver de nuevo. Pues ahí pasará lo mismo.

¡Felices 70, Marisa!

Marisa Cañas es una amiga desde hace mucho tiempo, tanto que ya ni nos acordamos. Vive en la calle Oms desde que regresó de Madrid, donde pasó diez años de su vida, «y si me vine fue porque la tierra dónde una ha nacido tira mucho».

Porque Marisa fue hija de un músico ilustre, que se vino a Palma desde su Salvador querido, para actuar en Tito’s, cuando era una de las salas de fiestas conocida en todo el mundo, por cuyo escenario desfilaron los artistas más importantes de aquellos años. Su padre era Andrés Cañas, que pasará a la historia como Andrés Cañas y sus marimbas, que, como decimos, dejó un buenísimo recuerdo a quiénes tuvimos oportunidad de asistir a sus actuaciones, hoy, todo, peinando canas. Me refiero a los que aún tenemos pelo. Pues bien, Marisa, nacida en Palma, celebró días atrás su 70 aniversario, y lo hizo con una grupo de amigos en una lugar de Vía Roma llamado La Trastienda, que además reabría tras una reforma. Naturalmente, hubo tarta de cumpleaños, con dos velas, una en forma de siete y la otra, un cero, que sopló como mandan los cánones y que luego repartido entre sus invitados. Y para que non faltara de nada, el cumpleaños estuvo amenizado por la voz de la cantante Daniyela, que deleito a la audiencia con temas ochenteros, y del guitarrista y cataor, Alberto Costés, y la bailaora, Toñy. El cumple, que dio comienzo a las cinco de la tarde, finalizó bien anochecido. Y es que se lo pasaron muy bien. Pues nada, Marisa, molts d’anys!, y que cumplas muchos más.

Resquebrajamiento

Llama poderosamente la atención observar como va creciendo el resquebrajamiento de la calzada de la vía Comte Sallent, que hace casi esquina con la calle 31 de Diciembre, de Palma. Lo digo porque como paso muy a menudo por esa zona, me doy cuenta de que cada vez va a más. A peor, quiero decir.

También va a más el resquebrajamiento que se encuentra en la calzada que rodea las dos tapas metálicas que están prácticamente al lado. Vamos, que se ve a la legua.

No sé, pero viendo que va a más, y recordando que lo que está mal, y no se arregla, empeora, yo sugeriría a quién corresponda que se de una vuelta por allí, le eche un vistazo y pase a la acción. Pues como digo, a cada día que transcurra, las grietas se harán más grandes, y puede que más profundas, lo cual, con el trafico que hay en ese tramo de Avenidas. ¡Pues a ver qué pasa! Que como pase algo, auguro que no será bueno.

Exposición

Para finalizar, aquí va una de Arte. El próximo jueves, 3 de abril, Luis Maraver inaugurará en la sala del Rialto Living su exposición, África, un continente que visitó ya hace casi dos años, y que por lo que vemos en su obra le caló profundamente. Será a partir de las 19.00 horas. Pues allí nos veremos.