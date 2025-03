«El mejor premio que he recibido ha sido ver que el público se lo pasa bien y sale del teatro contento»

Miquel Fullana, nacido en Campos hace casi 65 años, es actor y autor de obras de teatro, además de copropietario del Teatre Escènic, que está en dicha localidad mallorquina. «Teatro que construimos mi hermano, Toni, y yo, en el año 2000, con ayuda de cinco millones de las antiguas pesetas que nos llegaron a través del Plan Leader -de la Comunidad Europea-, y del Govern Balear y Ajuntament de Campos. Ni que decir tiene que, ayudas aparte, le echamos agallas, ya que nos metíamos en una obra de gran envergadura que al final costó cien millones, y que en octubre próximo cumplirá 25 años. Y a pleno rendimiento, eh. Sí ya que en él estrenamos nuestras obras, a la vez que lo alquilamos, ya sea a gente de la isla, como a extranjeros residentes, instituciones religiosas de credos distintos, al Ajuntament o a quién nos lo pida, sin mirar credos ni ideologías políticas, ya que todos son bienvenidos siempre cuando sus objetivos sean lícitos».

Miquel, que es sus comienzos como actor trabajó en la compañía amateur L’Estel Teatre, posteriormente, con su hermano, Toni, bajo el nombre de «Pomètes Teatre», hacían sesiones de café-teatro, por las noches, en el Celler Can Toni, de Campos, ya desaparecido. A dichas sesiones las titularon Barrabassades. Viendo que eran muy bien ascogidos por parte de los espectadores, en un momento determinado se plantearon el futuro, basándolo en tener un teatro propio y así acabar con los problemas de buscar escenario para estrenar una obra. «Como contábamos con el dinero que nos llegaba a través del Plan Leader, y como tanto él, que tenía una funeraria, y yo, que era enyesador, teníamos trabajo, decidimos apostar por el teatro propio y nos pusimos manos a la obra, contando, naturalmente, con el crédito del banco y… Pues que hoy tenemos teatro, sigo escribiendo obras, las seguimos estrenando y representando en él. Y encima lo alquilamos. Por tanto no nos podemos quejar».

-Sí, porque, además, tenéis un público fiel, ¿no?

Por supuesto que sí, y no solo en Campos, sino allá a dónde vamos, ya que en todas partes somos bien recibidos. Sí, afortunadamente es así.

-Y encima no dependéis de nadie.

Efectivamente, ya que hoy en día no es fácil encontrar un teatro libre en Mallorca en las fechas que tú quieres, entre otras cosas, porque hay muchas peticiones por parte de las compañías….

-Y también porque en según qué teatros, como el Principal de Palma, no es fácil que te hagan hueco…

Bueno, sí. Sin embargo ahí siempre suelen ir los mismos, y encima tiene casi todas las fechas ocupadas.

-¿Se podría decir que suele haber amiguismo por parte del teatro municipal, o del Consell, hacia determinadas compañías…?

Actualmente no lo sé porque no lo he solicitado, pero hubo unos años en que a nosotros nos tenían las puertas bien cerradas. Eran tiempos en que tenían preferencia las obras con connotaciones políticas o con temas de género de sexo.

-¿Por qué el público siempre recibe bien lo que hace Pomètes Teatre?

Porque hacemos humor, contando cosas que a la gente le gusta o con las que se identifica. Nada de trasfondos políticos, sean de uno u otro color, que para esto están según que telediarios. Nosotros buscamos que el público se evada, se ría y no se amargue, lo cual no se consigue con relatos, por ejemplo, de la pasada guerra civil, o con historias de republicanos y fascistas.

-¿Está el futuro del teatro en los chavales, en lo que aprenden de él en los colegios?

Yo creo que falta formación teatral en la escuela, y que si se hace teatro para los chicos, que sea teatro que nada tenga que ver con obras de corte comunista o de otra línea política, sino ofrecerles obras que gusten, que giren en torno a ellos, obras divertidas, obras, repito, sin trasfondo político de ningún tipo. Si es así, el chico se sentirá atraído por el teatro.

-Además de actor, escribes teatro.

Sí, con «Idiotes y paparres», que acabamos de estrenar, ya llevo trece obras escritas y todas representadas. Y, afortunadamente, todas muy bien acogidas por el público allá a dónde hemos ido.

-¿Intuyes de algún modo si la obra que escribes va a gustar?

Pues sí… Esta última, cuando la estaba escribiendo el verano pasado me divertía mucho, y eso, además de esencial, es un buen síntoma de que el espectáculo va a funcionar, como así ha sido, ya que el público no para de reír durante una hora y media… Y lo bueno es que a medida que avanza el espectáculo es a base de representar tres historias diferentes intercalando algunos monólogos algo que gusta mucho al público, y que recuerda mucho a 'Barrabassades' el primer espectáculo con que nos dimos a conocer con Pometes Teatre.

-¿Cuántas personas trabajáis en «Idiotes y paparres»?

En este espectáculo nos acompañan Mónica Moreno y Marga Vives, dos actrices que son un encanto, y que también se lo pasan muy bien en los diferentes personajes que representan, que entre los cuatro son once los que hacemos.

-¿Hay Pomètes Teatre para rato?

No sé cuándo se nos acabará la gasolina, pero, ya ves, a punto de cumplir los 65 años, y mi hermano, Toni, 63, aún tenemos química y energía para pasarlo bien sobre el escenario, por lo que seguiremos hasta que físicamente podamos y no nos falte la ilusión. Por otra parte, vemos que tenemos mucho público de todas las edades que nos sigue, lo cual nos da fuerza para continuar.

-¿Sueñas con algún premio por tu labor a favor del teatro?

Pues no, entre otras cosas porque sé que nunca me lo van a dar. Aunque ya tengo el mejor premio en mi poder: el cariño y la fidelidad del público. Sí, cuando ves que el público se lo pasa bien y sale del teatro contento, ese es el mayor premio que puedes recibir.

-Aparte de actor y escritor, eres también deportista?

Por supuesto, durante mi juventud jugué a baloncesto durante 20 años, y ahora, sigo montando en bicicleta y desde unos años a esta parte, practico Kayak, remo. Sí, me voy remando al lugar dónde considero que hay peces, a veces, para ello, recorro largas distancia, con lo cual mato dos pájaros de un tiro: hago ejercicio y encima pesco. Y es que en la vida, cuanto más activo estás, mejor. Por eso, mientras pueda, voy a seguir.