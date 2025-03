'Two Are Here' organizan un exclusivo blogtrip para descubrir Mallorca más allá del sol y la playa

Marga y JuanRa, conocidos en Instagram como Two Are Here, han revelado en sus últimas historias el inicio de un proyecto especial: un blogtrip llamado #FeelOnMallorca, organizado en colaboración con agenciacom. Esta experiencia reunirá a cinco cuentas de creadores de contenido de viajes que descubrirán y compartirán los rincones más auténticos de la isla.

Aunque todavía no se han desvelado los nombres de los otros participantes, el objetivo de este blog es mostrar que Mallorca es mucho más que un destino de sol y playa. Durante el recorrido, los influencers explorarán la riqueza cultural, gastronómica y natural de la isla, con el compromiso de ofrecer una visión más completa y genuina a sus seguidores. El anuncio ha generado gran expectación entre su comunidad, que sigue de cerca cada uno de sus proyectos. Con este viaje, Two Are Here buscan romper con los tópicos turísticos y dar visibilidad a las experiencias más locales y auténticas que ofrece Mallorca. Con más de 140 mil seguidores en Instagram, la pareja se ha consolidado como una fuente de inspiración para viajeros, compartiendo destinos, alojamientos y restaurantes, así como consejos para ahorrar en los viajes.