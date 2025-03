Mallorca sale a la calle para disfrutar del eclipse parcial de Sol

El Sol ha recibido este sábado un buen mordisco por parte de la Luna, un eclipse parcial que ha podido ser observado en todo el territorio español. Así, Mallorca se ha preparado a conciencia para poder observar este acontecimiento que ha dado comienzo a una serie histórica de eclipses que también se podrán ver desde España. Hacía un siglo que no pasaba algo así, y no se repetirá hasta 2101. Todo ha sido propicio para que el eclipse pudiera ser disfrutado en su plenitud. Al producirse por la mañana, el Sol ha estado a bastante altura en el cielo y su observación ha sido sencilla, además con un día despejado, había mucho viento; pero no nubes que dificultaran la visibilidad.

La Isla ya llevaba días preparándose y para ello se habían habilitado dos puntos de observación pública. De este modo, la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca (FIAAM) ha organizado un evento en el Quarter General Luque en Inca donde se han desplegado varios telescópicos robóticos de gran campo a disposición de las más de 400 personas, entre grandes y pequeños, que han pasado por el lugar desde las 10:00 hasta las 13:00 horas para ver el eclipse a través de telescopios profesionales. El presidente de la FIAAM, Salvador Sánchez ha comentado que el encuentro ha sido todo «un éxito y el momento de máxima visibilidad del eclipse en la Isla se ha dado a las 11:40». También ha estado muy concurrido el punto de observación habilitado por la asociación astronómica AstroMallorca, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Baleares. La actividad se ha desplegado en el Camí de l’Escullera del Moll Vell de Palma con más de quince telescopios equipados para la observación solar segura, donde también se habilitaron gafas para poder contemplar el eclipse con total seguridad. Gente de todas las edades se ha acercado a la actividad preparada por la asociación y ha podido disfrutar de este eclipse parcial que ha durado algo menos de cuatro horas y en Balears alcanzó una magnitud máxima superior a 0,2 (más del 20 %). Los próximos eclipses solares Este año, además, habrá un eclipse total de Luna que será visible en gran parte del mundo, el 7 de septiembre, y uno parcial de Sol, el 21 de septiembre, que solo será visible en el Pacífico y la Antártida. Los que se verán desde España serán los dos eclipses solares totales que tendrán lugar el 12 de agosto de 2026 (el primero visible en España desde 1905) y el 2 de agosto de 2027 (solo se verá como total en el extremo sur de Andalucía, en Ceuta y Melilla). A estos dos eclipses totales le seguirá uno anular el 26 de enero de 2028, una triada que no volverá a repetirse hasta 2101. Los eclipses solares totales son un espectáculo. Cuando suceden, los cielos se oscurecen rápidamente y la temperatura baja varios grados de manera súbita.