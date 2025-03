«El Universo es muy grande, pero si le pides lo que deseas lo obtendrás»

Es pintora, se llama Nhung Nguyen Thi Hong, pero firma sus obras como Rosie Nguyen (Rosie, porque su nombre Nhung, tiene que ver con las rosas). Expondrá a partir del 1 de abril, a las 19.00 horas, en el Centro de Historia y Cultura Militar, de Palma, su nueva muestra ‘De Vietnam a Mallorca: un viaje de identidad’, una exposición que representa un hito en su carrera artística.

Rosie es vietnamita, de Hanoi. Tiene 39 años, lo que significa que nació después de la Guerra de Vietnam, de la cual el país se ha recuperado, reinando la amistad y el entendimiento entre el Norte y el Sur.

Tres años en Mallorca

Es, además, una mujer culta, ya que en Hanoi estudió Derecho, Finanzas y Marketing, siendo, además, durante siete años, policía, no de calle, de los que mantienen el orden o siguen la pista y apresan a delincuentes, sino policía de los servicios de inteligencia de este cuerpo, carrera que abandonó al sentir que no era la adecuada para ella. Así que, a los 33 años, dejó un trabajo estable, con un buen salario, lo cual, para muchos, era poco menos que una locura, pero ella creía que si no cambiaba, y salía de su zona de confort, seguiría siendo la misma persona por el resto de su vida.

La decisión no fue fácil, pero optó por ella, decidiendo aprender el español, idioma que ni se habla ni se aprende como ella deseaba en Vietnam. Así que se vino a Europa, estableciéndose en Barcelona con la intención de estudiar español y cursar un máster en Administración de Empresas. Pero, a poco de llegar a nuestro país, y encima con una pandemia de por medio, algunos de sus proyectos no se realizaron cómo inicialmente había pensado. Por otra parte, comenzó a interesarse por el arte, asistiendo a clases en la escuela de Bellas Artes durante un año, y llegado el momento se planteó si se quedaba en Barcelona, regresaba a Vietnam o se establecía en Mallorca, donde podría seguir adelante con sus proyectos. No lo dudó y desde hace tres años vive en la Isla. «Primero, en el municipio de Muro. Luego, a través de internet, conocí a una persona de la que me enamoré. O mejor dicho, nos enamoramos, siendo hoy mi marido, con el que vivo en Cala Millor, y también vive con nosotros su madre, una gran mujer, muy amable, que me está apoyando desde el primer momento, y encima me está ayudando mucho en el aprendizaje del idioma y de la cultura mallorquina, la cual expreso en mucho de mis cuadros.

Es evidente que Rosie se ha metido de lleno en nuestra cultura.

Y es que, ¿sabe?, me encanta la cultura y la gente de aquí, de la isla. Sí, sobre todo, me atrae lo antiguo, los payeses y sus labores en el campo, que he conocido a través de fotos antiguas que hizo Josep Pons Frau. Gracias a ellas, hice un cuadro que fue seleccionado en un premio de arte, en el municipio de Algaida. Debo decir también que la gente, al ver mis obras inspiradas en el campo mallorquín de principios del siglo pasado, se sorprenden al saber que su autora es vietnamita».

Presenta 73 obras

Con ‘De Vietnam a Mallorca: un viaje de identidad’, Rosie Nguyen presenta 73 obras que reflejan su evolución artística y su conexión con la isla. La exposición está dividida en varias secciones, que incluyen desde sus primeros bocetos y estudios en la Academia de Arte de Barcelona, hasta sus obras más recientes, en especial sus retratos de la Mallorca rural, donde captura con sensibilidad la esencia de la isla y su historia, y el cuadro que la convirtió en ganadora del IX Certamen de Pintura de Temática Militar, celebrado el año pasado.

Trabajo de investigación

A Rosie Nguyen la hemos sorprendido en el Centro de Historia y Cultura Militar desembalando las cajas, en las que están sus cuadros, que se ha traído desde Cala Millor, labor en la que le está echando una mano su marido. A decir verdad, está muy ilusionada con esta exposición y viendo sus pinturas, pensamos que ha de estarlo por fuerza, por lo bellas que son, y también porque sorprenderá, pues nadie imaginará que una vietnamita del norte pueda contar tan bien, a través de sus pinturas, cómo es Mallorca, su gente y sus campos, lo cual, sin duda, ha conseguido a base de continuas salidas, ver los paisajes, hablar con los campesinos, profundizar en nuestra cultura, echar la vista atrás y aprender cómo eran las personas y las cosas de hace más de cien años, sobre todo las vinculadas a la payesía.Vamos, que uno se da cuenta enseguida que detrás de esos cuadros ha habido un trabajo de investigación, ya que de lo contrario, una vietnamita del norte no sería capaz de expresar, por ejemplo, el gesto de un asno mallorquín que te observa, o cómo es el campo de labranza, o los payeses trabajando, o la atmósfera y los colores que los envuelve.

Trabajos

Es por ello que, en este entorno tan singular, podrán disfrutar de sus trabajos, llenos de color, pasión y maestría desde el 1 hasta el 25 de abril.

Le preguntamos si hay alguien que le haya ayudado a conseguir lo que está haciendo en pintura. Y responde que: «Sí, Adolfo Gil, pintor, a quien conocí en Muro. Me ayudó y me dio consejos. En momentos en que no sabía qué dirección tomar, me indicó lo que debía de hacer. Me ayudó también a tener más seguridad y fe en lo que estaba haciendo. Él me demostró que el Universo es muy grande, pero si le pides lo que deseas, lo obtendrás. Como dice El Alquimista, cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a lograrlo».

‘Sa Somera’, otro de sus cuadros.

Por último, le planteamos que ya que pinta mucho campo mallorquín y mucha naturaleza ¿qué opina del turismo? a lo que responde: «Por un lado, es una fuente de ingresos, dado que la isla, en gran parte, vive de él. Prueba de ello es que cada vez hay menos jóvenes trabajando en el campo, ya que lo están haciendo en la ciudad. Por otra, con la llegada de turistas suben los precios y generan más basura. Por eso se tendría que estudiar una fórmula que organizara mejor el turismo».