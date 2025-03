Fuckup Nights, cuando el fracaso te ayuda a elegir el camino correcto

«Creemos que es necesario compartir el fracaso porque le envuelve un tabú y un estigma. Queremos abrir esas conversaciones honestas y compartirlas porque sabemos que es más común de lo que pensamos. Todos fracasamos de alguna manera, cometemos errores y al final el fracaso nos deja muchas cosas positivas de las que aprende». Con estas palabras resumía Marta Cabañas, líder de las charlas FuckUp Nights, un proyecto presente en más de 250 ciudades y que este jueves celebró su 13º edición en el hotel Innside by Meliá El Bosque de Palma.

Los encargados de compartir sus vivencias fueron el cocinero Santi Taura, el youtuber Matías Ferrer, más conocido como Reykob, y la impulsora del centro asrtístico y cultural Casa Planas, Marina Planas.

Reykob fue el primero en hablar y compartir una montaña rusa de éxitos y fracasos. «Con 20 años empecé a subir videos a You Tube jugando al Clash of Clanes, fui ganando visitas y suscriptores y en dos años 100.000 suscriptores. Pasé a hacer vídeos del Clash Royal, cogí una ola impresionante y en dos años llegué a casi un millón». Pero «un día me encontré sin ganas de grabar y desmotivado» y pensó que no quería ser un hipócrita «y hacer las cosas por dinero. Quise cambiar por y decidí hacer videos de fútbol. Pensé que iría bien y mentira podrida».

Allí llegaron los problemas porque «de vídeos de 500.000 o un millón de visitas pasé a 20.000 y perder centenares de miles de suscriptores. Me sentí perdido sin ver a donde ir». Entonces «me agarré a la idea y fui a morir con ella. Nunca llegué al millón de visitas con el Clash of Clanes pero en tres años conseguí la placa del millón de suscriptores, que es la Estrella Michelin para los restaurantes».

Cerrar

El siguiente pase del menú de las Fuck Up Nights fue el cocinero Santi Taura. Su proyecto Cor Barra i Taula centró su intervención al explicar que «el esfuerzo no fue suficiente y en 2023 tiramos la ultima caña. Lo más duro fue decírselo a los trabajadores. Es importante saber cerrar. Mallorca es muy pequeña y yo quiero ir con la cabeza alta. Mi madre me ha dicho siempre que haciendo las cosas bien puedes ir por todo». Taura añade que «en España el fracaso no está muy bien visto y realmente siempre piensas en el qué dirán pero me daba igual porque el alivio fue total y me pude centrar en mis demás proyectos como Dins».

Por último, Marina Planas resumió que «en Casa Planas tamos recuperando nuestra memoria; todo suena muy bonito y emotivo pero le dedicas muchas horas y es muy poco rentable. Vas sufriendo, ves que el dinero siempre es el justo. La licencia no llegaba y cuando empieza el año 2020, que debía ser nuestro año, llega el COVID. Estuvimos a punto de cerrar, nos salvó un crowdfunding pero nos llegó una multa que casi nos hunde. Teníamos el proyecto casi terminado, la inversión hecha. Empezaba a estar cansada, trabajando 12 horas diarias, exigiendo a un personal que trabaja con pasión porque todos los que nos dedicamos al arte trabajamos con mucha pasión pero de pasión también te mueres».