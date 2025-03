El Papa mejora ligeramente y los valores de sus análisis de sangre son normales

La salud del Papa Francisco ha mejorado ligeramente y los valores de sus análisis de sangre, a los que se sometió el miércoles, son normales, según la última actualización de su estado de salud publicada por la Oficina de Prensa del Vaticano. El Papa ha registrado «ligeras mejorías» en la motricidad y respiración, y también en el uso de la palabra del Papa Francisco, convaleciente desde hace seis días en la Casa Santa Marta tras 38 días de hospitalización en el hospital Policlínico Gemelli.

Al recibir la noticia del terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter que ha sacudido Myanmar y parte de Tailandia, causando daños, desastres, muertos y heridos, el Papa ha rezado por las víctimas. La situación del Papa es estable, con ligeras mejorías en sus funciones respiratorias y motoras y también en su voz, que, como informaron los médicos en la conferencia del pasado sábado, estaba afectada por una neumonía bilateral. Mientras tanto, continúa la reducción gradual de la oxigenación de alto flujo con cánulas nasales durante el día, que ha comenzado también por la noche.

El miércoles pasado, el Papa se sometió a análisis de sangre y los valores de los exámenes parecían normales. Las jornadas del Papa en la segunda planta de la Domus vaticana transcurren entre terapias, oraciones, descanso y algo de trabajo, con el envío de documentación por parte de los Dicasterios. Todos los días Francisco concelebra misa en la capilla privada de la segunda planta de Santa Marta y el ambiente es bueno. De momento no recibe visitas y está rodeado del equipo médico y sanitario que le asiste las 24 horas del día y atiende sus necesidades.

Francisco -como había hecho en el Gemelli con los Ejercicios Espirituales de Cuaresma- ha seguido esta mañana en el Aula Pablo VI el sermón del viernes pronunciado por el padre Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia. En cuanto a la programación para los próximos días, el Ángelus del domingo se difundirá como en domingos anteriores, con la publicación del texto escrito de la meditación.

Por el momento no se esperan novedades, como una aparición del Pontífice, como ocurrió el domingo pasado, día de su salida del hospital. Ninguna indicación tampoco para las celebraciones de Pascua, cuyo calendario se dio a conocer este jueves. Para los detalles, en particular sobre la bendición Urbi et Orbi, se verá más adelante «con base en las mejoras del Papa».