Los inquilinos de la antigua cárcel de Palma, de momento, están «tranquilos»

Anteayer estuvimos en la cárcel vieja de Palma para darles la buena nueva a algunos de los que viven allí, concretamente a los que viven en la parte que da a la carretera de Sóller, de que el alcalde Martínez había suspendido temporalmente su expulsión del lugar debido a que se iban a emprender obras en él, cosa que por el momento queda en stand by. Nos referimos a lo de iniciar las obras y, por ende, su desalojo al ser okupas de un establecimiento oficial.

El problema será cuando llegue el día de abandonar el viejo establecimiento –porque todo llegará–, que a dónde irán, «pues incluso trabajando de albañil, como trabajo –nos decía José, que vive allí–, como no encuentre una habitación por unos 400 euros no sé dónde podré ir. Es que no me llega, pues aparte de pagar por un techo, he de vivir, es decir, comer, vestir. Y como tengo dos gatos, me los quiero llevar a vivir conmigo, pero… ¿Me lo permitirá quién me alquile la habitación, en el caso de que encuentre una que pueda pagar?».

Luisa riega las plantas de su balcón en la antigua prisión

Al rato aparecen Josefa, Luisa y su pareja, Francisco, personas que desde hace tiempo viven en la antiguas viviendas de los funcionarios de lo que fue centro penitenciario, que te encuentras a nada que entras en el recinto.

Situaciones precarias

Les digo que de momento no los van a echar, lo cual celebran, porque ¿a dónde van?, si con lo que cobran, una pequeña paguita, no les da para alquilar una habitación y luego vivir.

Aunque eso, a partir de abril, no será problema para Josefa, ya que le han concedido un piso del IBAVI, «piso de una habitación, para mí es suficiente, por lo cual, y dentro de lo que cabe, estoy tranquila, ya que, según me han dicho, me dan el piso en abril».

Sin embargo, Luisa y Francisco sobreviven gracias a lo que le dan a él, 997 euros, «pues a mí, cuando entró el PP, me quitaron los 600 y pico de euros que cobraba –dice ella–, alegando que éramos pareja de hecho, y si mi pareja ganaba, pues que viviéramos los dos de su paga. Pedí la RESOGA, pero también me la han denegado. O al menos hasta la fecha no me la han dado. Además estoy enferma, me duelen todas las articulaciones y tengo problemas en la columna, lo que hace que no pueda moverme mucho. En fin, que tengo de todo menos dinero. Por eso eché los papeles pidiendo la minusvalía y a ver cuando me llaman para hacerme la revisión.

Mientras tanto, tiramos como podemos, por eso, si nos echan de aquí algún día, como a mí no me dan nada y con lo que gana él no sé a dónde vamos a ir. Porque desde hace diez años tenemos pedido un piso, pero a día de hoy tampoco nos lo han concedido, por lo que, hasta que estemos aquí, seguiremos en el primer piso, sin agua corriente, ni grifos, por lo que él tiene que ir a una fuente, que no está cerca, a buscarla. Y en cuanto a la luz, no estamos enganchados a nada, sino que tenemos luz gracias a unas pequeñas placas solares que nos regaló la Cruz Roja. Por eso, le digo al señor alcalde que, en vez de mandarnos a la Policía Local para que firmemos un documento –nos lo muestra–, o acta de requerimiento policial para el cese voluntario de una ocupación ilegal de bienes público, acta que nosotros no hemos firmado, le invitaría a que se viniera un día a estar con nosotros y viera en qué condiciones vivimos y aconsejarnos sobre qué podremos hacer un vez que nos echen de aquí».

Convivir con muchos gatos

Del lugar, en el que vivirán unas 17 personas sin ningún problema de convivencia entre ellos, nos llama la atención la cantidad de gatos que hay, «alrededor de 40, de los cuales, Josefa cuida a seis, y yo a once… ¿Qué va ser de ellos cuando nos echen? Pues que se van a morir de hambre, porque al menos con nosotros comen, pero… ¿Y luego?».

Josefa posa con un gato.

Y volviendo a lo de alquilar una vivienda cuando tengan que abandonar el viejo presidio, «hay otro problema –apunta Luisa–, y es que si te cobran por una habitación mil euros, tienes que demostrar que ganas 3.000, mostrando, además, que tienes un contrato fijo de trabajo, cosa que los que vivimos aquí no podemos demostrar. Por eso, si nos echan, ¿a dónde vamos?», se pregunta la mujer.

Les repetimos que estén tranquilos, que de momento su expulsión del lugar ha sido retrasada. Que igual para cuando llegue la orden de salir, el IBAVI ya les habrá facilitado una casa, como a Josefa, o ella perciba unos dineros a causa de su minusvalía, o la paguita, o la RESOGA, que ha pedido…

Post data

Según leímos ayer, Cort consideró que la inseguridad del edificio es la principal razón en la que se apoya para que quiénes viven en él deban abandonarlo, lo cual nos parece muy bien siempre y cuando el Ajuntament tenga un lugar digno dónde llevarlos, desde luego que no sea la calle, en la que la inseguridad también se ceba con ellos, inseguridad en forma de frío, lluvia, humedad, calor o robos, contra la que no pueden luchar, sino aguantar, sobrevivir o morir.

Documento oficial para que desalojen la antigua cárcel de Palma

Por tanto, que Cort, ante el desalojo que será tarde o temprano, vaya espabilando a sus Serveis Socials para que les busque un lugar digno. ¡Ah!, y que también avise a Son Reus, Sociedad Protectora de Animales, o a los animalistas, para ver qué hacen con los gatos.