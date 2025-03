Así es el 'Koru': el megayate habitual en Mallorca en el que Jeff Bezos prepara su boda

El multimillonario Jeff Bezos y su prometida, Lauren Sánchez, se encuentran inmersos en los preparativos de su boda, que tendrá lugar a bordo del megayate 'Koru'. Este imponente velero, propiedad del fundador de Amazon, es un habitual en aguas de Mallorca, España, donde la pareja ha disfrutado de idílicas vacaciones. El 'Koru' representa una apuesta por la navegación ecológica en el sector más exclusivo de las embarcaciones privadas de superlujo. La embarcación se impulsa por la acción del viento, mostrando un compromiso con la sostenibilidad sin renunciar al confort y la elegancia.

Construido en los prestigiosos astilleros Oceanco, en los Países Bajos, su entrega no estuvo exenta de controversias debido a sus extraordinarias dimensiones. Para que el 'Koru' pudiera salir a mar abierto, fue necesario desmontar temporalmente un puente histórico, ya que su imponente arboladura de tres mástiles alcanza los 70 metros de altura. Con una eslora de 127 metros, este velero se posiciona como el segundo más grande del mundo en su categoría, solo superado por el 'Sailing Yacht A'. El diseño del 'Koru' es un homenaje a las clásicas goletas, con líneas exteriores que evocan la tradición marinera.

Su interior alberga lujos contemporáneos, como una piscina en popa, que ofrecen todas las comodidades. Un romántico detalle es el mascarón de proa, que está decorado con la figura de la pareja sentimental de Bezos, un guiño al amor que los une. Este impresionante velero tiene un valor estimado de 500 millones de dólares, una cifra que refleja su exclusividad y la atención al detalle en cada rincón. Además, cuenta con el 'Abeona', un buque nodriza de 74 metros que transporta un helicóptero, lanchas auxiliares y todo el equipamiento necesario para disfrutar de emocionantes deportes acuáticos.

La elección del 'Koru' como escenario para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez no es casualidad. Este impresionante velero no solo ofrece un entorno de lujo y privacidad, sino que también representa el espíritu aventurero y el amor por el mar que comparte la pareja. Bezos entregó a Lauren un anillo con un diamante de 30 quilates valorado en unos 2,5 millones de dólares. Aunque la pareja no ha anunciado oficialmente los detalles de la boda, los medios locales y el propio alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, confirmaron este jueves que esa ciudad italiana será escenario de las nupcias, que se alargarán del 24 al 26 de junio.

Respecto a los invitados, el portal TMZ adelantó algunos asistentes a la apodada 'cumbre VIP': la estrella televisiva Kim Kardashian; el actor Orlando Bloom y su prometida, la cantante Katy Perry; el magnate mediático Barry Diller y su esposa, la diseñadora Diane von Furstenberg, o la actriz Eva Longoria. También hay invitados con peso político, como la hija mayor del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, y su esposo, el empresario y exasesor presidencial Jared Kushner, así como el hermano de este, Joshua Kushner, y su esposa, la modelo Karlie Kloss. Otros nombres que se han filtrado son los de las influyentes presentadoras Oprah Winfrey y Gayle King, el productor de cine Brian Grazer, la cantante Jewel y las modelos Brooks Nader y Camila Morrone.