Jesús Gómez, 44 años entre zapatos

Ubicado en una pequeña callejuela de Palma que desemboca en el Paseo Mallorca nos encontramos un pequeño establecimiento conocido como ‘Mestre Ràpid’ que se dedica al ya casi extinto oficio de arreglar zapatos. Este local está regentado por Jesús Gómez García, natural de Toledo, pero que lleva en la Isla desde los 10 años y a los 21 descubrió su vocación la de arreglar zapatos, una tarea que ya lleva 44 años realizando.

En el mostrador de su tienda relata como un amigo le convenció en 1981 para trabajar en las antiguas Galerías Preciados y allí empezó a tener contacto con este oficio, que ha ido aprendiendo con el día a día y de forma autodidacta. Así, en 1992 decidió que era el momento de ir por libre y abrió su propio negocio, que sigue en la actualidad con ‘buena salud’ gozando de una merecida fama tanto en el barrio como en otras partes de la Isla.

Gómez explica que «ya quedan muy pocos zapateros, ya no hay escuela ni continuidad, pero es un oficio todavía necesario ya que el zapato actual en general es de peor calidad que el de antes, sobre todo las suelas que está de moda hacerlas de material reciclado y no aguantan nada, se deterioran enseguida, y nosotros hacemos muchos arreglos de este tipo, ya que el zapato en sí es bueno y compensa mantenerlo para que dure muchos años». «Me encanta lo que hago», explica con una sonrisa y asevera que nunca se ha planteado dejarlo «eso sí solo cuando me jubile, pero ya veremos ya que barajo la jubilación activa». Aunque el relevo está asegurado ya que junto a él está su hijo Dani, decidido a seguir con la profesión de su padre: «Es un tiquismiquis, lo cuida todo hasta el último detalle, es muy perfeccionista y como yo le gusta esto mucho».

Pero por lo que se ve le viene del padre, ya que también nos comenta que no ha tenido nunca un trabajo imposible: «No le digo que no a nada, nos han venido clientes que en otros talleres les han dicho que no se podía hacer pero nosotros lo hemos hecho, hay trabajos más complicados que otros, pero con método, dedicación y paciencia pueden hacerse». Uno de ellos es el forrado de zapatos de novia «somos los únicos que lo hacemos», explica con orgullo.

Entre los retos más complicados que se le han presentado recuerda «una bota que había sido mordisqueado por completo por un perro, tuvimos que reconstruirla por completo, no fue fácil pero lo conseguimos». Y el trabajo con el que estuvo más horas «fueron unos zapatos que estaban completamente desmontado, me llevó más de siete horas, pero valió la pena, era del abuelo de un cliente llevaba años olvidado en un armario y quería recuperarlo por nostalgia».

Además de su buen hacer también destaca su atención familiar y directa que se muestra en el trato al goteo incesante de clientes que van pasando por su taller y que ninguno recibe un ‘no’ por respuesta, todos los trabajos se aceptan e incluso alguna reclamación que también es atendida con gusto «ya que todos nos equivocamos y si el zapato no ha quedado bien del todo por cualquier cosa volvemos a trabajar en él. Nuestra mejor publicida es el trabajo bien hecho y que la gente salga contenta». Sobre quién arregla sus zapatos es categórico y afirma entre risas que «yo mismo, aquí no aplico lo de ‘en casa de herrero cuchillo de palo’».