Firmas para mejorar la calle de Manacor | Maica, en Palma | ¿Obra de arte?

Regresando de la Plaça de las Columnas a Avenidas, por Nuredduna, en dicha calle nos encontramos con Jesús Molina, vecino de la calle de Manacor, 44, por tanto, vecino del solar okupado que tanto dio que hablar, y que al final fue desokupado y vallado como es debido, y vecino también de la acera que tiene dos postes de madera desde hace 18 años que unen cables de compañías telefónica. Postes y cables que no deberían estar ahí, porque si en aquellos años se colocaron donde siguen ahora fue con carácter provisional. Y tampoco tienen que estar donde están ahora, porque son un atentando a la estética y al buen gusto. Sin embargo, ahí siguen.

1.200 firmas

Observamos que Jesús llevaba una carpeta, cuyo interior contenían folios llenos de firmas con el correspondiente número de DNI. «En total, aquí, llevaré unas 1.200 firmas de vecinos de la calle de Manacor, firmas que entregaré en el Ajuntament de Palma, recordando que en el pleno municipal de marzo de 2024, de lo cual ya hace un año, PP, Vox, PSOE, Podemos y Més, decidieron por unanimidad mejorar la calle de Manacor, desde Avenidas a Reyes Católicos. Ya digo, los cinco partidos estuvieron de acuerdo en que el mencionado tramo debe de renovarse y mejorarse. Por eso, yo, ahora, se lo recuerdo. Y lo haré presentando las firmas que ve, y las que todavía he de conseguir, que ya no son muchas, y lo haré, además, apoyado por las AAVV de Pere Garau, La Soledat y Ses Veles-Foners. Es más –advierte–, representantes de estas, me acompañarán el día que las presente en Cort».

Cinco puntos

Jesús Molina, además, cuando entregue dichas firmas, a través de la ventanilla correspondiente, adjuntará los puntos que en aquel pleno se acordó que necesitan reforma, y que son: 1) Quitar la doble acera, que no sirve para nada, y cuyo estado, actualmente, es de lo más deplorable e intransitable, sobre todo para las personas con problemas de movilidad. 2) Obligar a la SAREB y a las compañías eléctricas y de telefonía a asumir su responsabilidad y, consecuentemente, cumplir con lo dispuesto en el art.25 y concordante de la Ordenanza de limpieza, deshechos y residuos sólidos urbanos, todo ello referido al solar de Manacor 44-46. 3) Corregir la discriminación que padecen los vecinos de los números pares (del 24 al 62) en relación a los de los números impares (hasta el 79) de la misma calle Manacor, ya que los últimos tienen Zona Azul y los otro no. 4) Mejorar el alumbrado público desde Avenidas hasta Reyes Católicos ya que es muy deficiente, lo que aumenta el sentimiento de inseguridad a los que circulan por este tramo, a la vez que favorece a los delincuentes, o a los que cometen actos reprobables, como es mantener sexo en el portal de las casas o bajo las ventanas. 5) Arreglar los jardines de la citada calle ya que están completamente abandonados y no funciona el riego para el césped, lo que hace que dicha calla haya pasado de ser un paseo bonito a un paseo descuidado y triste.

Pues eso es lo que hay.

Y ahora, prostitución

Por otra parte –le decimos a Jesús– nos han llegado rumores de que en la calle Manacor, de un tiempo a esta parte, y desde que anochece hasta altas horas de la noche, se ven prostitutas, haciendo la calle. «Pues esos rumores son ciertos. Nada tenemos en contra de estas personas, siempre y cuando actúen con discreción, cosa que no se puede conseguir en la calle. Y eso es lo que ocurre de unos meses a esta parte. Y no solo es en los fines de semana, sino a diario».

Visita fugaz

Anteayer estuvo en Palma Maica Benedicto, exconcursante de Gran Hermano y Gran Hermano Dúo, programas que no ganó, pero en los que tuvo papel, es decir, que no pasó desapercibida, sino todo lo contrario, ya que fueron concursos en los que rió, lloró, se enfadó y mostró cierta ñoñez, tanta como animadversión al desorden, la suciedad y, sobre todo, a los ácaros, lo que no quita que fuera una buenísimna concursante.

Maica estuvo visitando el barrio antiguo de Palma y la Seo.

Pues bien… ¿A qué vino a Palma? ¿A trabajar? ¿A hacer algo para las redes sociales? ¡Qué va! Vino a Palma con su madre, Maricarmen, para visitar a su amiga Cristina, dueña de La Cocina China, pasear por el casco antiguo de la ciudad y almorzar en dicho restaurante, para regresar a casa sobre las seis de la tarde.

Maica entre Cristina y la tía de esta, Isabel, de La cocina china.

Durante su estancia en Palma se mostró en todo momentos muy feliz, atendiendo amablemente a cuantas personas se acercaron a saludarla, que no fueron pocas, y hacerse una foto con ellas.

Por lo que tenemos entendido, regresará pronto, está vez con más tiempo.

¿Obra de arte?

Un ciudadano seguidor de esta ventana me manda esta foto que tomó en la calle Volta d’en Reus, que une Sindicato con la de l’Hostal de l’Estel, que es la calle dónde están las piscinas municipales.

En ella vemos que es un rincón, entre dos paredes, en cuyo suelo algo inclinado alguien ha atornillado doce soportes rectangulares metálicos de pinchos distribuidos en tres hileras de unos 18 en cada uno de ellas, lo que suponen muchos pinchos. ¿Con qué motivo? Pues, seguramente, para que nadie, animal o persona, ocupe ese lugar, ya sea para pasar la noche, o para que no mingite en él. En ambos casos… No sé… ¿Qué opináis?

Cada tira, con tres hileras de pinchos... Pues ahí hay muchos pinchos.

O a lo mejor es que es una obra de arte… Porque cosas menos artísticas que eso hemos visto, como obra artística, en salas de exposiciones y casales que tienen que ver con la Cultura.

Bueno, pues si pasan por allí y aún siguen los pinchos, les echan un vistazo y ya me dirán qué les parecen.